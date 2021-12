Consumidores buscan las ofertas en frutas y verduras

A juicio de los compradores de frutas, verduras y aliños verdes, los precios varían semanalmente, lo que genera algo de angustia entre las personas que visitan los establecimientos, especialmente las amas de casa, quienes son las encargadas de administrar el presupuesto del hogar, para comprar los alimentos.

En un recorrido realizado por algunas fruterías y ferias de verduras, los encargados y dueños de dichos establecimiento dijeron que si bien es cierto que el precio del dólar se ha mantenido, los costos de traslados son altos por el nuevo precio del gasoil.

En este sentido, Luisa Carrillo y dueña de una feria de verduras dijo, "para está zafra navideña todavía no se han activado las ventas como el año pasado, pero como buen venezolano dejamos todo para última hora".

Sin embargo, dijo la comerciante que cuentan con buenos precios, pero estamos seguros que a partir de la semana que viene comenzarán a aumentar las ventas, este año por primera vez.

PRECIOS DE COMBOS

Asimismo indicó Carrillo, que ofrecen combos hallaqueros, pero sin olvidar que los clientes prefieren comprar directamente y de calidad, ya que no les gusta mezquindad a la hora de realizar el plato navideño.

"En nuestro local podrán conseguir el precio del ají andino 16,5, cabollín 2,05, ajo porro 8,40, pimentón en 11,70, la cebolla en 3,50, la papa en 9,45 el kg, zanahoria 3,00 kg. A su vez, las aceitunas en 34,61 el kg a partir de 50g en 1,73, alcaparras en 18,09 kg y 50g en 0,95".

CONSUMIDORES

María Ortiz detalló, "para no perder la tradición desde el mes de agosto he venido comprando todo de poquito a poquito, que si cada quincena dejo de comprar algo de la cesta básica para poder completar lo de diciembre".

Sin embargo, los precios de los aliños y las frutas es lo que más me preocupa, pero bueno allí voy comprando lo que pueda y rindiendo.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

