Gonzalo "Chacho" Díaz, alcalde del municipio Libertador, uno de los cuatro burgomaestre de oposición que resultaron electos en la entidad aragüeña en los comicios del pasado 21 de enero

Y durante esta grata visita a la sede del edificio azul, Díaz informó que se encuentra realizando un análisis de la situación actual del municipio con la finalidad de determinar los principales problemas a atacar.

Díaz mencionó que ya se encuentra trabajando en conjunto con la gobernadora Karina Carpio, y con el Ejecutivo nacional, por lo que hasta la fecha y en tan corto tiempo, han realizado tres operativos de salud, logrando atender a más 14 mil personal y se espera en los próximos días realizar dos operativos más.

Destacó que estas jornadas de salud se han llevado a cabo en zonas vulnerables del municipio, "en una de ellas cuenta con un ambulancia que nosotros hicimos en el año 2000, estamos ya trabajando para repararlo y ponerlo en funcionamiento el próximo año, y así poder atender a las personas en dicho centro de salud, al igual que en el sector de La Carrizalera empezamos los trabajos en el Barrio Adentro para atender a la comunidad, le vamos a colocar los insumos y así atender a nuestras personas".

Asimismo, el alcalde de Libertador resaltó que tiene planes para seguir trabajando y junto a la comunidad, "hoy podemos decirle que empezamos un operativo de mantenimiento, estamos haciendo un diagnóstico de las aguas servidas, en los centros de salud, escuelas, liceos y además del diagnóstico del alumbrado público, estadios deportivos entre otros".

REENCUENTRO CON EL MUNICIPIO

Gonzalo "Chacho" Díaz ya fue alcalde del municipio Libertador, por lo que al asumir este reto nuevamente recuerda que en aquella oportunidad dejó la jurisdicción equipada con cinco ambulancias, 10 camiones compactadores, una casa de la mujer, parque de los niños, Centro de Diagnóstico Integral equipados, no obstante, en la actualidad la realidad es muy diferente, según lo informado por el burgomaestre.

"Casi todo con lo que el municipio cuenta ahora es lo que nosotros dejamos en el año 2008, hoy por hoy no cuenta con camiones de aseo urbano y se está recogiendo la basura como en el año 1989, pero estamos seguros que en los próximos días tendremos en funcionamiento un camión compactador".

De igual forma, la máxima autoridad del municipio Libertador mencionó que se encuentra ejecutando un plan de recolección de desechos, "es un operativo de mantenimiento en las comunidades y verificación de los servicios públicos, estamos detectando que zonas no cuentan con aguas blancas, donde las aguas servidas se encuentran colapsadas, que es casi todo el municipio, pero esto es para dar respuesta rápido, donde tengamos como darle solución lo haremos, estamos yendo con los organismos multilaterales, tratando de que a través de ellos podamos resolver muchos problemas del municipio Libertador".

Además destacó que el reencuentro con el pueblo ha sido satisfactorio, "nunca me he alejado del pueblo, un alcalde es un ser humano igual que todos, sabemos que una vez que es alcalde debe asumir responsabilidades, un alcalde no puede llegar a ofender a su pueblo, aunque el poder enferma, pero el poder es para orientar".

Díaz destacó que no puede perder su raíz para ejercer el cargo; "no puedo dejar de comer en La Chispa, o comer pan de horno donde Angélica, o tomarme una cocada, son cosas que debemos hacer sin complejo, nosotros nos paramos en cualquier comercio a compartir".

Señaló que la alcaldía será de puertas abiertas, por lo que se encuentran trabajando en nuevo horario, "nuestro planteamiento durante la campaña fue que el pueblo regresaba a la alcaldía y la alcaldía abría sus puertas a los ciudadanos, por supuesto que si la alcaldía tiene la puerta cerrada en cualquier momento yo soy el primero que está en contra de esto".

Mencionó que Gonzalo Díaz estará gobernando desde el pueblo, "estaremos resolviendo nuestros problemas desde las calles, con los ciudadanos, siempre me van a encontrar en algún barrio, a los directores en alguna comunidad, de eso pueden estar seguros".

DIAGNÓSTICO DE LAS AGUAS RESIDUALES

El alcalde del municipio Libertador resaltó que el mayor problema que afecta al municipio es el colapso de las tuberías de aguas residuales, por lo que se encuentran realizando un diagnóstico en cada comunidad para así precisar cuales son las más afectadas y un censo de afectaciones.

"Todas las comunidades están afectadas, pero en algunas puntuales podemos repararlas en estos cortos días, ya presentamos nuestro diagnóstico a los organismos competentes y esperamos en el próximo año darle solución a los problemas de las comunidades, que nos coloquen un presupuesto para poder reparar las tuberías de aguas servidas".

Gonzalo Díaz destacó que se encuentran en un plan de censo de comercio para así organizar y aquellos impuestos que cancelen a través de taquillas sean utilizados para solucionar los problemas del pueblo de Palo Negro, "pensamos con esto hacer planes sociales y reparación de tuberías en todos los sectores del municipio".

Asimismo, indicó que están realizando el censo de comercio para tener una recaudación sincera y transparente, "ya aquí se acabó de matraqueo y la bajadera de la mula, todos los comerciales y ciudadanos deben pagar sus impuestos, vamos a revisar la ordenanza de vehículos y la de propiedad inmobiliaria, ya que estamos consiente que estas están demasiado alto y vamos a considerarlo, queremos que las personas puedan pagar los impuestos y en los próximos días tendremos una estructura funcionando y una buena recaudación".

Díaz resaltó que se encuentran apostando a un municipio donde todos los ciudadanos sientan y observen que todos sus impuestos están siendo bien distribuidos y utilizados, "queremos que los palonegrenses se den cuenta que el pago de sus impuestos están bien dirigidos y le están sirviendo a nuestra gente".

RECUPERACIÓN DE OBRAS Y ESPACIOS

El burgomaestre de Libertador recordó que en su antigua gestión como máxima autoridad del municipio se construyó el Parque de Los Niños, sin embargo, al irse de la alcaldía no se le volvió a realizar ningún mantenimiento, lo que ocasionó que la estructura se deteriorará.

"Es una historia triste ya que quitaron un espacio para los niños, yo sí puedo decir que en esos sectores, nuestros atletas y nuestros niños tenían dos piscina semiolímpicas, un parque para jugar básquet, es decir tenían unas condiciones favorables, pero se hizo una gran maldad y esos niños no tuvieron una infancia como la pudimos haber tenido nosotros".

Asimismo, Díaz recalcó aunque el municipio no cuenta actualmente con espacios adecuados para el esparcimiento infantil, a pesar de que existe la infraestructura; "irresponsablemente dejaron dañar los espacios, por eso invito a los medios de comunicación que visiten estos sitios y vean como se encuentran deteriorados, yo me voy a convertir en la voz y en la defensa de los niños de Libertador".

Mencionó además que otra obra que se encuentra en muy mal estado es la Casa de la Mujer, "actualmente no se cuenta con una Casa de la Mujer, ya las oficinas que colocaron allí le dimos las orientaciones para que se mudaran a donde funcionaba el despacho, todo el pueblo de Palo Negro sabe que nosotros vamos a despachar desde los barrios, nuestras personas necesitan es que su alcalde y nuestros directores estén con ellos".

Destacó que la primera Casa de la Mujer que se construyó en el país, fue la del municipio Libertador, "tenía una estructura donde tenía atención médica, lactancia materna, odontología, donde se atendían a las mujeres hasta después de seis meses de embarazo, pero estamos seguro que el 23 de febrero le vamos a entregar la Casa de la Mujer a las mujeres de Palo Negro".

El reciente electo alcalde del municipio Libertador, manifestó que trabajará en las calles junto al pueblo, en aquellas comunidades más afectadas, y así poder sentir y brindar una pronta solución a los problemas que más afectan a los ciudadanos.

Asimismo, otro espacio a recuperar es la Manga de Coleo del municipio Libertador, "todos los 25 de diciembre, el que conoce a Palo Negro sabe que se hacían los toros coleados, este año tendremos aunque sea una encerrona con los muchachos, ya la estamos arreglando y recuperando. Las personas que no conocen las tradiciones del pueblo no le pueden dar a los ciudadanos lo que no conocen, para los palonegrense los toros coleados es vida".

Díaz resaltó que hicieron el diagnóstico de alumbrado y esperan en los próximos días realizar una pintura a toda la manga de coleo, "además hicimos un diagnóstico de todo el alumbrado público del municipio, además de los estadios, los estadios están oscuros. Vamos a trabajar en ello y los espacios y canchas deportivas poco a poco los vamos a recuperar, no tenemos camiones cesta, nosotros le dejamos dos camiones, pero en la actualidad ya no se cuenta con eso, pero no será excusa para no recuperar al pueblo".

PLAN HALLACAZO

Cuando González "Chacho" Díaz fue alcalde del municipio Libertador, era una costumbre realizar el Hallacazo, por lo que al volver al ayuntamiento tiene planificado recuperar estas tradiciones.

"Esto no era algo de "Chacho", es de una comunidad que lo necesita, hoy en día tenemos un municipio golpeado y más que nunca necesita del Hallacazo para unir a las familias, sabemos que en los barrios las personas no tienen como hacer sus hallacas estas navidades y queremos llevarle esa alegría".

El alcalde de Libertador mencionó que espera tener unos 3 mil 500 combos para llevar 70 mil hallacas; "estamos esperando que nos ayuden para financiarlo, el Hallacazo tiene una finalidad social y también de la familia, es difícil que yo me esté comiendo una hallaca, un pan de jamón, cuando hay niños de sectores como Los Próceres, Don Juan, Las Palmas, Mata Verde que no estén comiendo hallacas, por eso creo que entre todospodemos llevar esa felicidad".

AGUA PARA LA CARRIZALERA

Gonzalo "Chacho" Díaz detalló que algunos sectores del municipio Libertador sufren por la dificultad en la distribución del agua potable, siendo el sector La Carrizalera uno de los más afectados, de hecho tenía más de 6 años sin agua.

"Por ahora estamos llevando agua a la comunidad con camiones cisternas, sabemos que esa no es la solución, además estamos evaluando la perforación de un pozo de agua que nos ayudará a llevar el vital líquido a la zona, pero también llevará agua al Encanto, así llevaremos agua a otros sectores".

El burgomaestre destacó que realizarán mantenimiento a los pozos de agua potable que existen en el municipio, "eso se hacía antes, todos los años se hacía mantenimiento y así no se esperaba que se dañaran las bombas".

Mencionó que para el próximo año tienen pensado hacer tres pozos de agua para poder resolver el problema del vital líquido, "queremos llevar el agua blanca a las comunidades, trabajaremos con nuestros vecinos para resolver el problema".

TRANSPORTE INTERNO EN LIBERTAD

Gonzalo Díaz informó que el transporte público interno del municipio volvió a prestar servicio, "están trabajando de forma regular, en los próximos días vamos a reunirnos con el gremio de transportistas del municipio, nos estamos reuniendo poco a poco con los gremios".

Resaltó que cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, es posible lograr grandes cambios, "todos nos sentimos en Libertador libre y estoy seguro que en los próximos días se verán los cambios, vamos a tratar de coordinar con el transporte para hacer un terminal y así que nos ayude a mantener el Boulevard".

El burgomaestre indicó que en cuanto al gremio motorizado esperan que en los próximos días tener a los mismos identificados y orientados, "queremos que tengan su camisa de un solo color que se identifiquen, en tres meses estamos seguro que lo vamos a lograr".

Por último, el alcalde de Libertador señaló que lo más importante es estar juntos para mejorar al municipio, "no venimos a sacar a nadie, todo el que venga a trabajar y de buen corazón vamos a tener las manos abiertas, por ejemplo por ahora los comercios están trabajando hasta las 6:00 de la tarde, poco a poco se nota la libertad, para nosotros es desarrollar el municipio como todos queremos, el aeropuerto ya se están empezando a trabajar y eso será una gran ayuda para el desarrollo del municipio, juntos podemos construir el Palo Negro que queremos, todos los ciudadanos saben quién soy, en el marco del respeto todo es aceptado, nosotros estamos abiertos, gracias a todos por la confianza y nuestro corazón está puesto que vamos a desarrollar el municipio que queremos, trabajaremos con los organismos necesiarios, por un pueblo que necesita salir adelante".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI

