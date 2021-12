Quienes residen y pasan asiduamente por las cercanías de la Quebrada de Pipe en San Mateo, municipio Bolívar, del eje Este del estado Aragua, hicieron del conocimiento público su malestar con respecto al estado en el que se encuentra esta canal de agua que atraviesa la zona.

Según los afectados, con sólo un pequeño recorrido por cualquier extremo del lugar, se puede evidenciar que el mismo se encuentra cubierto de maleza, basura, escombros y además lagunas de aguas residuales, que los mantiene con el ojo pelado.

En este sentido, sanmateanos de los distintos sectores que bordean la quebrada comentaron sentirse indefensos ante cualquier hecho que los afecte, pues no es sólo un foco de contaminación, sino de peligro, a consecuencia de los canales obstruidos y la llegada de algunas precipitaciones dispersas.

"De verdad que el estado en el que está la quebrada es muy deplorable, todo está lleno de basura, escombros, monte y demás. Nosotros como residentes sabemos que la quebrada sirve como vertedero a cielo abierto, utilizado inconscientemente por muchos ciudadanos de diferentes zonas, sin embargo las autoridades es muy poco o nada lo que han hecho, tanto así que los habitantes se han visto en la imperiosa necesidad de quemar la basura, supuestamente en pro de contrarrestar el problema, que al final se intensifica, ante los ojos apáticos de la municipalidad", mencionó Liliana Campos.

El señor Carlos Mijares agregó: "Teníamos tiempo que no veíamos la quebrada de esta forma. Para nadie es un secreto que siempre hay quienes dejan sus bolsas, pero el aseo pasaba asiduamente y mantenía el lugar más o menos bien. No obstante, ahorita no sé qué es lo que ha pasado, que comenzaron las fallas de aseo urbano. Estamos viviendo en medio de la desidia en esta parte de San Mateo, necesitamos ser atendidos".

Por su parte, Yolanda Tirado mencionó: "Mis familiares residen en la parte alta de la quebrada y cuando los visito veo como no sólo es basura, sino que también hay viviendas que drenan sus aguas servidas hacia la zona, lo que mantiene charcos hediondos siempre. Es necesario que las autoridades se aboquen a resolver estos inconvenientes, ya que son los que verdaderamente afectan a las comunidades. Ya basta de fiestas, porque no hay nada que celebrar, cuando muchos están pasándola realmente mal".

De la misma forma, los afectados destacaron que las autoridades gubernamentales están en el deber de optimizar todas las quebradas y pasos de agua del municipio ahora más que nunca, ya que son nuevas y necesitan darle confianza al pueblo. "Necesitamos que de verdad demuestren el cambio que supuestamente iban a traer a San Mateo, hasta ahora lo que hemos visto es abandono", exclamó José Carmona.

Entre tanto, los sanmateanos esperan ser escuchados por el personal encargado de la limpieza y ornato de la ciudad, para que atiendan la solicitud que ellos realizan, como comunidad organizada.

DANIEL MELLADO | elsiglo

