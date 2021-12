HereAfter AI es una aplicación diseñada a base de Inteligencia Artificial para comprender una amplia gama de preguntas frecuentes sobre historias de vida y reproducir las respuestas más adecuadas.

Cuando el CEO de la compañía, James Vlahos, se había enterado de que su padre fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal en 2017, se propuso a desarrollar un ‘chatbot’ llamado «Dadbot», el cual comparte la historia de su vida.

«Dadbot fue una experiencia transformadora para mí porque me dio un gran consuelo», dice Vlahos, experiodista de tecnología y autor del libro Talk to Me. «No reemplazó a mi papá, pero nos dio una forma realmente rica de recordarlo», dijo Vlahos a Cnet.

Ahora, Vlahos está llevando la experiencia de su «Dadbot» a una plataforma donde permitirá que las personas fallecidas sigan compartiendo sus recuerdos. «Life Story Avatar» es la nueva invención implementada con la voz grabada del difunto, y donde los seres queridos puedan interactuar con el avatar a través de un asistente de voz, aplicación móvil o desde PC.

El avatar responde a través de la tecnología de reconocimiento de voz, similar a Alexa, con historias, recuerdos, bromas, canciones e incluso consejos pregrabados.

«Si bien HereAfter AI almacena las grabaciones que se han realizado, no las distribuimos ni las monetizamos de ninguna manera alternativa, como la extracción de datos para publicidad», dice el sitio web de la compañía.

