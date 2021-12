Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, habló por primera vez de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero en Italia.

En 2019, las autoridades italianas incautaron 1 apartamento de lujo en Roma valorado en 4,7 millones de euros; además de 1,8 millones de euros y 8 obras de arte que estarían, de acuerdo con medios locales, vinculados a la joven exmodelo de 26 años de edad.

Camilla Fabri, en una entrevista con la periodista Osmary Hernández para CNN en Español, afirmó que el procedimiento judicial se trata de una persecución política y aseguró que intentaron usarla como “chivo expiatorio” para dar con los pasos de Saab, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actualmente preso en ese país.

“Cuando empieza esta investigación, me vi víctima de una persecución política, me usaron como un chivo expiatorio con el fin de llegar a Alex.

Además de esto, ellos también crearon un personajes para desacreditar a mi persona en los medios. ¿En qué se basaron? No me conocen, diciendo muchas cosas que no son verdad”, manifestó Camilla Fabri.

La joven dijo que el apartamento lo compró con Saab cuando estaban casados y que ahora no puede habitarse porque, según, está destrozado.

Reconoció que el inmueble costó más de 4 millones de euros, la cantidad que mencionan los medios de comunicación, y que lo adquirieron para también vivir en Roma y para que así sus hijas no perdieran el origen italiano.

Fabri admitió también a CNN en Español que la adquisición del apartamento se hizo a través de la firma Kinlock Investment, creada por su cuñado Lorenzo Antonelli.

Los fondos presuntamente provenían de los contratos que logró el empresario colombiano con el gobierno en Venezuela.

