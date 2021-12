La vialidad de la zona noroeste de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, en la actualidad se encuentra en deplorables condiciones; sus calles y caminerías están llenas de huecos de todos los tamaños, así lo afirmaron sus habitantes, quienes diariamente deben sobrellevar esta situación, para poder dirigirse a sus lugares de trabajo y sitios donde hacen sus diligencias.

Los denunciantes explicaron que una de las más afectadas es la calle Las Tunas del barrio de Jesús, pues la misma muestra con sólo un recorrido el franco estado de deterioro al que está sometida; sin asfaltado y con mega troneras a causa de la ausencia de jornadas de mantenimiento.

Con respecto al tema, Marioxi Caballero comentó: "Esta calle del barrio de Jesús es horrible, ya ni nosotros mismos podemos caminar en paz, los conductores son pocos los que se meten con sus vehículos y a todo riesgo de dañarlos. Es un inconveniente que hemos visto venir como una premonición, porque es que aquí nadie nos atiende y por consecuencia tenemos unas calles llenas de huecos que no les hacen mantenimiento desde el año de Pérez Jiménez, digo yo".

Igualmente, Rubén Carreño destacó: "La calle está horrible, no se puede pasar por ahí. Vivimos en la desidia, cuando no es una cosa es otra. Es un sufrimiento lo que padecemos, no tenemos calles dignas, el camión recolector de basura como que se olvidó de esta zona".

Tras este escenario poco alentador, los ciudadanos exhortan a las nuevas autoridades locales a implementar jornadas de pavimentación para mejorar el estado de las vías y así elevar su nivel de vida, el cual se está viendo afectado de manera directa.

"Hemos visto como están rescatando las calles de varios sectores, pero a nosotros no nos dan ni agua. Es momento de que nos tomen en cuenta y más ahora que estamos en Navidad y finales de año. Le recordamos a los entes que Ribas no sólo es la zona centro, sino también sus lugares populares. Muy lindo el encendido, pero dónde quedamos nosotros", puntualizó María Rodríguez.

DANIEL MELLADO | elsiglo

