El delantero argentino Sergio Kun Agüero confirmo su retiro del fútbol profesional tras los problemas cardíacos que le fueron detectados en el FC Barcelona los comentarios eran continuos sobre su partida del deporte rey hasta que lo oficializo.

FOTO : REFERENCIAL

EL nativo de Buenos Aries Argentina, Kun Agüero no pudo contenerse y entre pensamientos melancólicos y lagrimas habló sobre su decisión y expresó "Es un momento muy difícil, es por mi salud", " me gustaría seguir jugando con la pelota, y realice todo lo posible para continuar pero no puedo".

La despedida de un gladiador

El Kun junto al entrenador del FC Barcelona, Xavier Hernández y el del Mánchester City, el filosofo Pep Guardiola durante la rueda de prensa en la que ha anunciado este miércoles, a los 33 años de edad, su retiro del deporte rey debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el partido que el FC Barcelona, su último club como jugador en activo, que disputó contra el Alavés.

Por otra parte el Kun agradeció a los clubes por donde pasó, enfatizando que siempre lo trataron muy bien, Independiente el equipo de mis amores, con el Atlético de Madrid conocí el fútbol europeo y lo que siento por el Manchester City la gloria, goleador histórico con el Barcelona FC buenos momentos sin duda uno de los mejores clubes del mundo.

"Desde los 5 años quería jugar al fútbol, mi sueño era jugar en la primera división y terminé llegando a Europa muy joven, a los 18 años". Así recordó sus inicios el argentino.

