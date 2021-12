Sergio Ramos: Me hubiera gustado no tener este enfrentamiento

El defensa español Sergio Ramos afirmó este lunes que le hubiera gustado que el sorteo de la Liga de Campeones no hubiese emparejado a su actual equipo, el París Saint-Germain, y el Real Madrid, en el que fue capitán y jugó 16 temporadas.

«Me he enterado estando en casa. Me gustaba el United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se ha dado y es lo que es. Nos ha tocado el Madrid.

Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores años de mi vida», dijo en la presentación de su gimnasio Sergio Ramos by John Reed, ubicado en Moncloa, Madrid.

«Volver a casa a una despedida que no tuve por el covid-19 es muy especial. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero voy a defender a muerte a mi equipo», aseguró.

«El destino es muy caprichoso. Me hubiera gustado que nos hubiese tocado otro equipo. Saben el amor que le tengo al Madrid y a la afición y eso no va a cambiar nunca.

Toca afrontar el presente, juego en el PSG y me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Es un rival muy duro, el Madrid atraviesa un gran momento. Ya veremos lo que pasa porque aún queda tiempo para el partido», añadió.

Además de hablar del Real Madrid, Ramos comentó el otro tema recurrente de la rueda de prensa: su estado físico, tras solo haber podido jugar 90 minutos esta temporada.

