Ventas de fuegos artificiales comienza a agarrar impulso en Maracay

Las ventas de los fuegos artificiales en la ciudad de Maracay está comenzando a agarrar impulso previo a las fiestas de la Navidad, y los comerciantes que se especializan en estos productos, han manifestado que han tenido buenos ingresos, y esperan que mejoren para las siguientes semanas.

En este sentido, José Salazar, quien trabaja como vendedor en una tienda ubicada en la calle Vargas, entre la calle Miranda y Páez, explicó que este año han sido muy buenas las ventas en comparación con el año pasado. "Se ha visto más movimiento, estamos optimistas para el 24 y el 31", agregó el joven vendedor.

Asimismo acotó que en ese local tienen una gran variedad de pirotecnia, que puede rondar entre los 5 dólares a 55 dólares. "Tenemos fosforito, las cebollitas, cohetes y más. Aquí vienen las personas que revenden, a veces compran las tortas para su uso particular y los que tienen negocios para hacer espectáculos pirotécnicos", dijo Salazar.

Explicó que uno de los artículos más costosos y más solicitado es lo que él llama "la torta", que consiste en un pequeño fuego artificial que va impulsado hacia el cielo como si fueran ráfagas o cohetes, ilumina y asombra a quien los adquiere.

El vendedor detalló que se pueden conseguir cajas de fosforitos a partir de 5 dólares, de una detonación y en 8 dólares las de dos explosiones. Las tortas que son un juego de luces salen a partir de 25 dólares, además de cohetes que pueden tener un costo aproximado de 30 dólares la docena.

Siguiendo en este contexto, María Franco, quien es vendedora en una tienda de fuegos artificiales ubicado en la avenida Bolívar, cerca de la esquina de la calle Sucre, comentó que tienen las cajas de estrellitas a partir de 5 dólares, fosforitos en 6 dólares y disponen de una docena de cohetes blancos en 35 dólares y la de colores en 40.

Asimismo manifestó que las ventas han comenzado a fluir poco a poco, disponiendo de lo máximo de su mercancía, además añadió que esperan la llegada de más productos para así ofrecer variedad a su exigente clientela.

No obstante, las ventas no han estado muy buenas, dijo Oscar Tovar, quien aclaró que no han sido como en años anteriores. "Las ventas están un poco bajas, si se vende, no se activado como es, el año pasado estaba igual", explicó.

Tovar quien trabaja en un local ubicado en la calle Negro Primero, cerca de la Vargas, dijo que lo que más vende son cebollitas y estrellas que se pueden conseguir en cinco dólares en adelante.

Agregó que esperan aumentar sus ventas, en especial después del 20 donde es donde más frecuentemente las personas comienzan a comprar estos artículos para celebrar las navidades.

Por otro lado, Corina Mejías dijo, "estuve recorriendo las tiendas de fuegos artificiales de Maracay consultando precios, y sobre todo cazando ofertas, para así economizar en esta época del año, estoy preguntando para saber en cuánto están los fosforitos, los más económico, porque todo está súper caro, para el 24 y el 31".

Mejías dijo que ella está buscando productos mayormente para sus hijos que son adolescentes, pero siempre está pendiente de ellos y espera que disfruten con este presente que quiere hacerle, siempre les compro fosforitos, cohetitos, entre otras cosas, pero igual buscaré lo más accesible, argumentó.

FUEGOS ARTIFICIALES BAJO LA SUPERVISIÓN ADULTA

Los fuegos artificiales en diciembre es una tradición que siempre se ha usado en el mundo y generalmente hay productos que son para los niños, tales como los fosforitos, cebollitas, entre otras.

Los infantes se divierten con dichos artículos, sin embargo, los comercializadores están claros que hay muchos de ellos que deben ser bajo la supervisión del adulto, prohibiendo la comercialización de los fuegos artificiales a menores hasta cierta edad.

"No se le vende a los menores de edad, y de ser así exigimos la presencia de un representante", dijo Keiver Franco, encargado de una tienda ubicada en la avenida Bolívar.

Del mismo modo coincide José Salazar, quien aseguró que siempre se exhorta a la supervisión del uso de esta mercancía a los padres si son destinados a los niños. "Tienen que venir con su papá, mamá o representante, pero solo no les vamos a vender, siempre piden cebollitas, estrellitas, pero siempre con un representante al lado", explicó, exhortando a los padres a ser precavidos con esta mercancía para evitar accidentes.

LINO HIDALGO | elsiglo

