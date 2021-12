Delcy Rodríguez presentó a la AN el Presupuesto de la Nación 2022

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, presentó este viernes 10 de diciembre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022 ante la Asamblea Nacional (AN) chavista.

Loading...

«Venimos a presentar el presupuesto para el año 2022, en el marco de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal que vamos a presentar”, dijo.

Aseguró que para el próximo año el presupuesto está calculado en 62.379.454.806 bolívares que contempla el impulso del sistema de educación gratuita, el fortalecimiento de las misiones y bonos, de las capacidades productivas y distribución de alimentos, para recuperar capacidades de los servicios públicos y el pago para el sector público, entre otros aspectos.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...