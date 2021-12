La Navidad es una época en donde la familia se une para celebrar juntos el nacimiento de Jesús, momento para reflexionar y analizar todo lo vivido durante el año, para así prepararse para recibir un nuevo año lleno de las mejores energías.

Es por esto que el último Encuentro en el Hotel Hesperia con elsiglo de este año, fue dedicado a un mensaje de navidad de la mano de los padres Jesús Díaz, párroco de La Catedral de Maracay y George Mousalli, párroco Catedral Nuestra Señora de La Asunción de San Jacinto.

Durante una amena conversación, los religiosos realizaron un resumen de lo vivido para la iglesia durante el año 2021 y además aprovecharon la oportunidad para enviarle un mensaje de amor, paz y esperanza para la feligresía, luego de un segundo año de pandemia del Covid-19.

En este sentido, el padre Jesús Díaz señaló que el 2021 fue un año bastante difícil, "no ha sido fácil la vivencia de este año, sabemos que la pandemia del Covid-19 ha continuado, aunque hemos tenido la esperanza y la expectativa de que las cosas pudiesen mejorar a nivel mundial, ha sido una pandemia que se ha prolongado, por lo que nos ha tocado acostumbrarnos a seguir nuestra vida en medio de ella y con las medidas de bioseguridad".

Expresó que en cuanto a las medidas de bioseguridad la iglesia también se ha ido adaptando, "hemos hecho una apertura gradual de los templos, que nos ha invitado el obispo, por supuesto con mucha prudencia, y para nosotros ha sido bastante positivo que la feligresía pueda volver a asistir".

APERTURA DE LOS TEMPLOS

El párroco de la Catedral de Maracay, padre Jesús Díaz, destacó que la apertura de los templos ha permitido que la espiritualidad de los feligreses se despierte, "además de todas las actividades que se han desarrollado durante el año que nos ha permitido tener ese contacto con la feligresía y que podamos mantener viva la fe, las personas se han adaptado a este nuevo estilo de vida que nos ha tocado vivir".

De igual forma, resaltó que la iglesia realizó actividades de gran importancia durante todo el año, "lo positivo de este año 2021 es que pudimos realizar la celebración de la Semana Mayor, en medio de tantas dificultades hicimos la procesión del Nazareno que fue algo significativo y que las personas lo estaban esperando, luego las actividades que realizamos en conmemoración al año de San José, el cual culminó el pasado jueves".

El presbítero recalcó que la feligresía ha recibido con gran alegría la apertura de los templos, "he podido observar, o al menos desde La Catedral, que ahora nosotros somos un poco más flexibles de convocar a las actividades en distintos horarios, hemos convocados en día de semana, que se supone que es de trabajo y la feligresía asiste, entonces es el deseo de participar, de ese encuentro desde la fe, por ejemplo cuando hicimos el recibimiento de las reliquias del doctor José Gregorio Hernández, asistió gran cantidad de personas".

Destacó que uno de los aspectos positivos, es que la feligresía desea volver a sus templos, "esto hace que los ciudadanos puedan apreciar un poco más la importancia que tiene la misa, pero ahora valoran más la importancia de la eucaristía, el sacramento de nuestra fe, hemos aprendido a valorar mucho más la presencia de Jesús en las mismas".

En este sentido, George Mousalli, párroco de la Catedral Nuestra Señora de La Asunción en San Jacinto, manifestó que es preocupante que existe un gran porcentaje de la feligresía que se ha conformado con la eucaristía a través de las redes.

"Ya las iglesias están abiertas, por ello es de gran importancia retomar la práctica de la fe presencial, es muy importante, por eso se debe buscar un horario, ya que también se han aumentado la cantidad de las misas en todas las parroquias y hacemos un llamado de prepararnos y acercarnos, y así retomar lo que era antes".

El padre George Mousalli indicó que la pandemia del Covid-19 dejó aprendizajes que no se tratan de religión o estatus social, "la pandemia nos ha afectado a todos, pero que nunca nos aleje de Dios, por ello es importante retomar el camino de la fe, la fe debe estar por encima de cualquier circunstancia de la vida".

BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

El pasado 30 de abril todo el pueblo de Venezuela se vistió de fiesta por la beatificación del médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández. Y es que en junio de 2019 el Vaticano aprobó la beatificación del médico de los pobres en reconocimiento al siervo de Dios; por el milagro concedido a la niña Yaxury Solórzano atribuido al Dr. José Gregorio Hernández.

En este sentido, el padre Jesús Díaz recalcó, esta fue la actividad más significativa para la iglesia católica durante este año, "en nuestra Diócesis de Maracay se hizo una peregrinación con las reliquias del galeno, en donde las personas se abocaron a esta celebración en todas las parroquias del estado Aragua, lo que ha sido una bendición y un motivo para continuar llevando esperanza en medio de esta pandemia, yo creo que la fe se ha ido reavivando y se ha acrecentado esa esperanza, quedan muchos retos y actividades que tenemos expectativas para realizar el próximo año 2022".

Por su parte, el padre George Mousalli manifestó que aunque la pandemia del Coronavirus nos ha golpeado a todos, también les ha permitido ser creativo como iglesia, "damos gracias a Dios por nuestro pastor monseñor Enrique Parravano, él venía preparando el lanzamiento de la imagen del beato en la Torre Sindoni y eso fue la apertura a todas las actividades".

FAMILIA UNIDA A PESAR DE LA PANDEMIA

El padre Mousalli destacó que además en la iglesia han realizado el festival de la familia, "la familia no se trata de vivir juntos sino de estar unidos, por lo que hacemos un llamado a todos nuestros hijos que han emigrado a que se mantengan unida a sus familias, estoy seguro que vamos a regresar, ya que Venezuela es otra y Maracay es la mejor ciudad del mundo".

Asimismo, indicó que la pandemia no ha sido un impedimento para seguir apostando por un mundo mejor, "este año en el festival de la familia contamos con la presencia de Ana Vaccarella y Eduardo Rodríguez, por lo que monseñor Parravano envió un mensaje a toda la familia para luchar, perseverar y mantener la presencia de Dios en el hogar, es un reto para todos los venezolanos no dejar que las divisiones, las circunstancias que se presenten en el día a día nos alejen de Dios".

El párroco de la Catedral Nuestra Señora de La Asunción mencionó que en esta época de adviento debemos unirnos como familia y siempre adorar al Rey de Los Reyes, "es por ello que hemos preparado el mensaje navideño, en donde resaltamos la presencia de Dios en todos los lugares iconos del estado Aragua, además el próximo 15 de diciembre estaremos en vivo lanzando este mensaje que se titula Adoremos Todos Al Niño Jesús, un musical de letra y música del padre Santiago Araujo y dirección musical de nuestro profesor Luis Aponte y la dirección general de monseñor Enrique Parravano".

ACTIVIDADES DENTRO DE LAS IGLESIAS

En cuanto a las actividades benéficas que se realizaron durante este año en la iglesia, el padre George Mousalli resaltó que el pasado fin de semana tuvo una actividad en donde se realizó la repartición de mil hallacas.

"Esto fue con el Comedor de la Misericordia, que es una obra que hacemos a nuestros hermanos en condición de calle, aquí nos unimos todos como venezolanos, vecinos de San Jacinto, empresarios y comerciantes, nos aportaron para llevarle un poco de alegría a estos niños, hombres y mujeres que no tienen recursos, llevamos además un mensaje del Niño Jesús para que sepan que Dios los está acompañando, más allá de llevar un alimento, es llevar la fe que nos permite seguir creyendo que hay un Dios que nos ama como somos".

Recalcó que además tienen planificado la misa de aguinaldo, "se realizará el 16 de diciembre en todas las parroquias de Venezuela, somos únicos, y por eso seguimos creyendo en Venezuela y que hay un Dios que nos ama, esto se efectuará a las 6:00 de la mañana en la Catedral de San Jacinto".

Por su parte, el padre Jesús Díaz señaló que la misa de aguinaldo se realizará en la Catedral de Maracay a las 7:00 de la mañana, "antes la misa de aguinaldo era de madrugada pero muchas cosas han cambiado, también tenemos la misa de gallo que será a las 7:00 de la noche en San Jacinto donde se hará una nacimiento viviente".

Destacó que es importante continuar con las tradiciones en Venezuela, "nuestro país es bellísimo, a veces por la cotidianidad no nos detenemos a admirar la belleza de la ciudad, pero considero que en medio de todas las adversidades es un buen momento para vivir la navidad, es una bendición que debemos aprovechar, poder vivir este mes con las tradiciones nuestras, por lo que debemos aprovechar también de asistir a las actividades que realizan en nuestras parroquias".

Asimismo, el padre Jesús Díaz manifestó que en todas las parroquias realizan la recolección de juguetes para llevar la alegría de la navidad a los pequeños de la casa, "esto también es importante, detenernos un momento para brindar la posibilidad de compartir con los más necesitados, por ello tenemos dentro de nuestras actividades las celebraciones de la misa de aguinaldo, la fiesta de la Natividad del Señor".

El padre Jesús Díaz agregó que para el próximo año 2022 se encuentran cargados de muchas expectativas, "estamos seguros que será un año de muchas bendiciones, y de poder seguir viviendo nuestra fe, nos hemos acostumbrado a tener una vivencia de la fe vía online, ya que ha sido una herramienta bastante importante, pero toca ahora ir retomando nuevamente las celebraciones en las iglesias".

Asimismo, el padre George Mousalli resaltó que Caritas Parroquiales no ha dejado de funcionar y durante el próximo año continuará llevando alegría a los más necesitados, "cualquier persona que quiera aportar algo se puede dirigir a Caritas Aragua con el padre Pedro Hurtado, quienes son encargados de ser los puentes para seguir extendiendo la mano amiga".

Destacó que para ayudar al prójimo no se tiene que hacer solamente en diciembre, "todas las parroquias en Aragua han sido un caballo de batalla, han demostrado que siempre se pueden hacer grandes cosas con lo cotidiano y lo sencillo, ese es el amor de Dios, él no se deja ganar en generosidad, y por eso contamos con la feligresía, personas que tienen un corazón tan grande, que aunque no lo ven, allí está Dios ayudando".

Aunque en los últimos años se ha registrado una gran diáspora en el país, el padre George Mousalli detalló que aunque las personas estén distantes, no ha evitado la unión, "ellos están aquí, la tecnología ha ayudado a sentir que están en Venezuela, que están con nosotros, por eso es muy importante mantener el contacto, las relaciones son fundamentales, Venezuela ha cambiado mucho y es impresionante como se levantó tan rápido, hemos demostrado que queremos seguir apostando para construir el país".

TEMPLOS RECUPERADOS EN ARAGUA

Durante los últimos años se realizó la restauración de varios templos en el estado Aragua, es por ello que el padre Jesús Díaz informó que gracias al apoyo del gobierno regional y al ex gobernador de la entidad, GD Rodolfo Marco Torres, hoy la feligresía puede disfrutar de templos actos y remodelados.

"A través de la Misión Venezuela Bella realizaron la restauración de diferentes templos, por ejemplo el Templo de Barbacoas, que estaba prácticamente en ruinas, muy deteriorado, y además desde hace mucho tiempo no se efectuaba la eucaristía, allí se hizo una reconstrucción total del templo y ahora la feligresía puede disfrutar de esos espacios".

Además informó que recientemente se hizo la reinauguración del templo de El Consejo, "varias iglesias fueron beneficiadas, incluyendo la fachada de la Catedral de Maracay, así como en la iglesia de La Victoria, esto ha sido positivo, el estar cerrados y no tener actividades durante la pandemia permitió que se pudiese avanzar rápido en la restauración de nuestros templos, son muchas las iglesias que necesitan este cariño, ya los templos son patrimonio y el mantenimiento de una construcción antigua amerita mucho esfuerzo".

Por último, el padre Jesús Díaz dijo que esperan continuar con las labores de restauración de templos, "por ello hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales tanto municipal como regional y nacional, a mirar los templos parroquiales, ya que es un lugar de encuentro, de la fe y además patrimonio de los pueblos, cuando uno visita un pueblo lo primero que hace referencia es los templos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI

