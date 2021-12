Con el transcurso del tiempo la plaza Bolívar de San Mateo, municipio Bolívar, ha pasado de ser un emblema de la entidad, a ser sinónimo de abandono y deterioro, así lo denunciaron residentes y transeúntes de este longevo sitio histórico de esta parte del eje Este.

Y es que los sanmateanos quienes se caracterizan por un gran sentido de pertenencia, manifestaron que sólo caminar por estos espacios se les vuelve una completa desilusión, ya que deben toparse con caminerías con huecos, falta de alumbrado y hasta zonas en franco estado de deterioro, lo que los hace preguntarse, dónde quedaron las autoridades encargadas de velar porque trascienda la historia de la localidad, más cuando hay nuevas y hasta el momento no han hecho nada.

Rosangel Pérez, residente cercana del sitio expresó: "Resido en San Mateo desde hace 50 años y estos últimos son los que he visto que han afectado más la Plaza, ya uno no puede ni salir a caminar en paz como lo hacía antes, sin tener miedo de que pueda ocurrir algo, ya que los bancos están dañados y las caminerías, cuando no tienen monte, tienen basura, es triste y lamentable".



De la misma forma, Pedro Martínez agregó: "Estos son espacios propios del pueblo y que se han estado perdiendo simplemente por la falta de atención; es que ni la alcaldesa nueva ha hecho nada, ni porque es diciembre. No hay que culpar a un solo gobierno, porque son muchos los que han contribuido, lo que si es necesario es que los invitemos a que contribuyan con las tradiciones y con la idiosincrasia del pueblo que los eligió. He visto como han arreglado la Iglesia, pero y lo demás dónde queda, es por ello que agradecemos al padre por su apoyo a nosotros".

En este sentido, en un recorrido por esta zona también se pudo conocer que mucho de los espacios que se encuentran establecidos como sitios de cultura de la jurisdicción, no escapan de esta triste realidad, pues si bien a algunos se les están haciendo arreglos, a otros simplemente los dejaron sucumbiendo en la apatía.

En resumidas cuentas, los sanmateanos hacen un llamado de atención a las organizaciones gubernamentales y entes competentes a que se aboquen a rescatar estos espacios, pues según ellos, los niños de la nueva generación también tienen el derecho de conocer y sentirse parte de la Cuna del Libertador, como hacen llamar a San Mateo.

"Necesitamos que las nuevas autoridades, ya que fueron escogidas porque representaban un supuesto cambio, den la cara y contribuyan con el municipio, ya que tienen todas las posibilidades de por lo menos darnos esta alegría en la época decembrina, sino quedará ponérselo en la carta del Niño Jesús y San Nicolás", exclamó Carmen Carmona, quien se encontraba sentada en uno de los bancos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

