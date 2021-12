Conoce estos 8 increíbles safaris a pie para viajeros aventureros

Para la mayoría de los viajeros, un safari es un viaje único en la vida, marcado por un alojamiento ultralujoso, comida sublime, atardeceres y observación guiada de la vida salvaje desde la comodidad de un 4×4 de gran tamaño. Pero esta narrativa clásica está cambiando en destinos selectos a medida que las unidades de juego compiten con un número creciente de safaris a pie llenos de acción, invitando a los viajeros a convertirse en uno con el reino animal.

Confiando en naturalistas altamente capacitados, los aventureros ahora pueden participar en encuentros conscientes con algunos de los animales más increíbles del mundo más allá de los confines de un Land Rover.

8 increíbles safaris experimentales a pie:

1. Gorilas de montaña en el Parque Nacional de Los Volcanes, Ruanda

Dado el movimiento constante de los gorilas dentro de esta tierra de abundancia, las caminatas van desde un viaje fácil de dos horas hasta una escalada casi vertical de medio día

En los confines más septentrionales de Ruanda, 12 tropas de gorilas habituales habitan en las místicas montañas cubiertas de niebla del Parque Nacional de los Volcanes. A través de permisos especiales, los visitantes pueden embarcarse en caminatas guiadas en busca de los primates vivos más grandes de la Tierra, lo que finalmente resulta en una hora de tiempo cara a cara con estos animales en peligro crítico de extinción.

Con recién nacidos en algunas tropas, múltiples espalda plateada en otras, cada familia es única en tamaño y dinámica. Y dado el movimiento constante de los gorilas dentro de esta tierra de abundancia, las caminatas van desde un viaje fácil de dos horas a lo largo de las colinas hasta una escalada casi vertical de medio día a través de un bosque denso, cubierto de ortigas, no hay dos iguales.

2. Íconos africanos en el Parque Nacional South Luangwa, Zambia

El Parque Nacional South Luangwa de Zambia es considerado el lugar de nacimiento del safari africano a pie

El Parque Nacional South Luangwa de Zambia es considerado el lugar de nacimiento del safari africano a pie, iniciado alrededor de la década de 1960, y podría decirse que sigue siendo el mejor lugar para participar en días llenos de adrenalina de comunión con elefantes, avistamiento de leones, deambular entre jirafas y almorzar con cebras.

Es de destacar que The Bushcamp Company opera seis campamentos de tiendas de campaña íntimos en todo el parque nacional: Bilimungwe, Chamilandu, Zungulila, Kapamba, Kuyenda y Chindeni, donde los safaris a pie encabezan la agenda diaria. Además, los huéspedes pueden viajar entre cinco de los campamentos como safaris a pie extendidos, atravesando así la mayor parte posible del terreno diverso de South Luangwa mientras maximizan los avistamientos de vida silvestre.

Aunque el cambio climático ha afectado a los osos polares a nivel mundial, todavía hay una región donde los residentes más famosos del Ártico aún prosperan: el oeste de la Bahía de Hudson, al norte de Churchill, Canadá. Aquí, una población residente saludable de aproximadamente 1.000 osos polares gobierna las llanuras de marea y las praderas, y un proveedor, Churchill Wild, tiene los permisos exclusivos para rastrear a estos depredadores ápice a pie. Churchill Wild ofrece safaris a pie dos veces al día, a partir de un trío de refugios aéreos, para ver a los gigantes blancos peludos. Aunque los osos tienen la reputación de ser feroces, no ha habido una sola herida ni para humanos ni para osos, gracias a la inteligencia y las habilidades de guías experimentados.

4. Suricatas en el desierto de Kalahari, África austral

Entre las prolíficas colonias esparcidas por todo el desierto de Kalahari (que trasciende Botswana y Sudáfrica), un puñado de suricatas se ha acostumbrado a la presencia humana a lo largo de las décadas

Rebosantes de personalidad y ternura, las suricatas son las superestrellas en la vida real como lo son en la televisión. Entre las prolíficas colonias esparcidas por todo el desierto de Kalahari (que trasciende Botswana y Sudáfrica), un puñado se ha acostumbrado a la presencia humana a lo largo de las décadas, lo que nos permite observar sus rutinas diarias de búsqueda de comida, madrigueras, niñeras y búsqueda de depredadores, todo mientras disfruta de la sinfonía de sus vocalizaciones.

5. Los cinco grandes en andBeyond Phinda Private Game Reserve, Sudáfrica

andBeyond Phinda Private Game Reserve, se ha convertido en un verdadero Jardín del Edén africano, plagado de los Cinco Grandes y el resto del elenco del "Rey León"

Concebida en 1991, la empresa andBeyond comenzó como un ambicioso proyecto para revitalizar tierras de cultivo sobrepastoladas en KwaZulu-Natal, reintroducir la biodiversidad original de la región y desarrollar un nuevo arquetipo para el ecoturismo.

Treinta años después, este proyecto piloto, andBeyond Phinda Private Game Reserve, se ha convertido en un verdadero Jardín del Edén africano, plagado de los Cinco Grandes y el resto del elenco del “Rey León”. Desde cualquiera de los seis refugios de safaris impulsados por el diseño de Phinda, se emprenden fascinantes safaris a pie, adaptados a los objetivos personales de la especie, los niveles de condición física y la duración aproximada. Es posible elegir entre “caminatas por la naturaleza” más ligeras o “caminatas para avistar caza mayor” más rigurosas, siguiendo con delicadeza a elefantes y rinocerontes, a menudo con un encuentro de grandes felinos sobrecogedor en el camino.

6. Primates en el Parque Nacional del Bosque de Nyungwe, Ruanda

Para acceder a su hogar en lo profundo del interior del bosque, los visitantes deben despertarse a las 3:45 am y prepararse para una caminata altamente desafiante pero profundamente gratificante junto a los guardaparques y rastreadores

Las boscosas tierras altas del oeste de Ruanda aturden cuando la niebla llega al amanecer y los sonidos y las vistas de la naturaleza emboscan los sentidos. Aquí, el encantado y biodiverso Parque Nacional del Bosque de Nyungwe alberga 13 especies de primates, incluido el esquivo chimpancé y el gregario mono colobo angoleño, que se pueden ver a través de safaris a pie.

Las posibilidades de ver a los chimpancés son mejores cuando se alimentan en los árboles durante las primeras horas de la mañana. Para acceder a su hogar en lo profundo del interior del bosque, los visitantes deben despertarse a las 3:45 am y prepararse para una caminata altamente desafiante pero profundamente gratificante junto a los guardaparques y rastreadores. Mucho más fáciles son las caminatas para ver a los fotogénicos monos colobos angoleños.

7. Mayor rinoceronte de un cuerno en el Parque Nacional de Chitwan, Nepal

Si bien recibió elogios de la comunidad conservacionista, este parque pionero también llamó la atención de Taj Safaris, que había sido pionero con éxito en un circuito de safari de tigres de lujo en la vecina India

A principios de la década de 1970, Nepal estableció su primer parque nacional, el Parque Nacional de Chitwan, para evitar que la menguante población de rinocerontes de un cuerno del país desapareciera por completo. Desde entonces, los firmes esfuerzos de conservación han ayudado a que el número del parque se recupere de menos de 200 a más de 600 individuos y contando.

Si bien recibió elogios de la comunidad conservacionista, este parque pionero también llamó la atención de Taj Safaris, que había sido pionero con éxito en un circuito de safari de tigres de lujo en la vecina India. En 2017, la marca debutó en un albergue en las afueras de Chitwan, Meghauli Serai, A Taj Safari, enfocado principalmente en la observación de rinocerontes. Hoy en día, es posible embarcarse en aventuras diarias en busca de estos leviatanes, en jeep, canoa, bote o a pie, con excelentes posibilidades de avistamientos en todo momento.

8. Gran migración en el norte de Serengeti, Tanzania

Si bien el hacinamiento de vehículos sigue siendo un problema en gran parte del Masai Mara de Kenia, el lado tanzano del río Mara generalmente revela una experiencia de migración más íntima

Muchos entusiastas de la vida silvestre programan su safari en África Oriental para presenciar el drama de la Gran Migración anual, durante la cual millones de ñus, cebras y gacelas cruzan el río Mara en busca de pasto fresco y agua. Si bien el hacinamiento de vehículos sigue siendo un problema en gran parte del Masai Mara de Kenia, el lado tanzano del río Mara generalmente revela una experiencia de migración más íntima (léase: menos personas y automóviles).

¿Aun mejor? Ubicado cerca de esta acción frente al mar en el norte de Serengeti, el campamento Sayari de Asilia África permite a los huéspedes alcanzar un punto de vista completamente diferente de la Gran Migración (de junio a octubre): la rara oportunidad de explorar las orillas del río Mara a pie.

