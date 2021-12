Más de seis meses han transcurrido desde los trabajos realizados por cuadrillas de la Alcaldía de Girardot en la calle Guárico del sector San Ignacio de Maracay, en relación a la sustitución de tuberías de aguas servidas, la vía sigue como la dejaron, sin asfalto.

Las labores ejecutadas se realizaron en abril de este año; la sustitución de cloacas la realizaron desde la avenida principal hasta la Falcón, y en todo ese tramo los conductores tienen que realizar todo tipo de maniobras para no afectar el tren delantero de sus carros, y los residentes deben utilizar tapabocas y mascarillas, por dos razones, uno como prevención al Covid-19, y la otra, para evitar problemas respiratorios y visuales como consecuencia de las llamadas "tormentas de polvo".

La vecina Carmen Serrano expresó que la Alcaldía ha enviado en las últimas semanas a su personal para supervisar, "pero no pasan de eso".

Argumentó que ya pasaron las elecciones, por lo tanto, las nuevas autoridades regionales y municipales deben abocarse a los trabajos que quedaron pendientes.

"Nosotros tenemos más de seis meses en esta circunstancia, por lo tanto, ya es hora que presten atención a este problema. Es importante decir que los trabajos no quedaron bien, pero además de eso, nos dejaron este feo panorama, ni que estuviéramos en guerra como en otras naciones del mundo", detalló.

Serrano resaltó que lamentablemente el candidato Rafael Morales, hoy en día alcalde electo, por circunstancias que no entienden, no se ha acercado a la calle, pese a que muchas veces llegó a realizar concentraciones cerca de la calle Guárico.

"Tal vez no se quería ensuciar o sus colaboradores buscaron todas las maneras para que no viera el estado de la calle Guárico; pero es bueno que se lo informen, incluso, señor alcalde, que ha sido llamado por el presidente Maduro como un prospecto de grandeligas, pase por aquí, converse con nosotros, camine esta vía y demostrará que no estamos mintiendo; esperamos que cumpla con el compromiso de trabajar para todos por igual", subrayó la habitante.

La señora Nelly Rico por otro lado notificó que antes de asfaltar el tramo que "dejaron a medias", deben realizar algunas correcciones al sistema de cloacas. "Ellos no hicieron los trabajos como es debido, dejaron algunas casas sin conexión directa de desagüe y eso se convierte en un caso cada vez que llueve. El agua negra entra a las casas y pueden imaginar el desastre total", argumentó.

Rico recordó la importancia de una "buena supervisión" para que esto no vuelva a ocurrir. "Realmente no estamos contentos con estos trabajos, lo hicieron así por así y aquí están los resultados", sentenció.

HBRI. | elsiglo

