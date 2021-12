Borges presenta su renuncia como canciller del "gobierno interino"

El dirigente opositor, Julio Borges, anunció este domingo su renuncia como ministro de para Relaciones Exteriores del “gobierno interino” que lleva el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó.

Foto: Referencial

A través de una rueda de prensa por la plataforma Zoom, Borges expresó: “Yo voy a dejar el cargo que he tenido hasta ahora para dar está lucha de desmantelar y transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino y una unidad”.

#AHORA Julio Borges rechaza los escándalos de corrupción en los que estarían involucrados miembros del gobierno interino #5Dic https://t.co/ezdfwaJnXP pic.twitter.com/GDECZ63jJS — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) December 5, 2021

“Eso que dice Juan Guaidó que se va cuando caiga Nicolás Maduro, es parte del problema (…) nosotros pensamos que tenemos que hacer un proceso radical, no hay ruta, no hay unidad y no hay una estrategia”, agregó.

El canciller de Guaidó precisó que el martes 7 de diciembre pondrá su cargo a la orden en la Asamblea Nacional electa en 2015, porque fue la que lo nombró «y ellos deben decidir qué hacer con mi cargo”, afirmó.

Borges también pidió que el epicentro de la lucha venezolana sea la reconstrucción dentro de Venezuela, “Perdimos apoyo internacional porque han habido demasiados errores y escándalos. Pusieron nuestro caso en la nevera. Necesitamos un espacio interno de movilización de lucha, de los partidos y la sociedad civil, y hay que acumular la fuerza para tener legitimidad dentro y fuera”.

El opositor interpeló directamente a Juan Guaidó y aseguró que “no puede pensar en vegetar en una posición, tenemos que sacudir y reconstruir el espacio de unidad. Confío en que haya sensatez”.

“El gobierno interino hay que reformarlo porque está deformado”, así criticó desde su imaginación Julio Borges a su amigo Juan Guaidó. Lo que realmente quiere decir Borges es que el “interinato” lo que ha hecho es ROBAR al país #AlexIndoblegable pic.twitter.com/W6xe4fmz34 — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) December 5, 2021

Borges insistió en que es clave reconstruir “el músculo interno” porque advirtió que “no van a venir los americanos ni los colombianos a hacer la tarea que nos toca a nosotros, que es construir el liderazgo”.

El coordinador de Primero Justicia también explico que el foco del conflicto es el manejo de los activos en el exterior: “Es un escándalo. No hay voluntad político para hacer lo que hay que hacer, que es crear un fideicomiso para que los activos se separen de los partidos políticos y tener transparencia y claridad”.

elsiglo

