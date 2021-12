María Teresa Clavijo, secretaria política estadal de Vente Venezuela en Aragua, respaldó la propuesta de la coordinadora nacional de la organización, María Corina Machado, en la cual señaló que era urgente realizar una legitimación de liderazgos de la oposición venezolana.

"Hoy tenemos la posibilidad de que cada uno de los venezolanos y todos los que tenemos la visión compartida de conquistar la libertad y institucionalizar al país, volver el estado de derecho y elegir mediante una elección popular sin chantajes, ni Consejo Nacional Electoral, ni punto de control, escoger una figura que aglutine y conduzca la dirección opositora y democrática de Venezuela".

Clavijo destacó que es necesario elegir a una persona que sea capaz de transmitir a las fuerzas internas, internacional e institucional, la necesidad de volver a vivir en paz, "la paz está llena de estabilidad, de deberes y derechos, por eso desde Vente Venezuela nuestro principal pilar es respetar la vida, la libertar y la propiedad, por eso desde Aragua nos sumamos contundentemente a la propuesta de nuestra líder nacional".

Asimismo, Clavijo resaltó que está segura que todos los factores democráticos que entienden y tienen el mismo objetivo de libertad, saben que deben sumarse, "tenemos la oportunidad de reencontrarnos, es el momento de reconocernos y sobre todas las cosas de desechar esta estrategia que solamente llevó a más del 70% del país al rechazo contundente con unas características de un proceso que nunca dio legitimidad para el cambio".

De igual forma, María Teresa Clavijo precisó que no se puede perder esta oportunidad, "a los dirigentes de base de todos los partidos les hacemos este llamado, únanse y empecemos a discutir cómo podemos hacer esta elección popular y demos a Venezuela el retorno a la confianza y a la política que podemos hacer distinta".

Por último, en cuanto a las elecciones del pasado domingo, Clavijo señaló que el mismo fue un proceso que no fue llevado en cohesión con los ciudadanos, "esto se demostró con el gran espectro que decidió abstenerse a participar, y esto no porque no quisiera votar, sino que quieren elegir y en libertad, sin ningun tipo de control ni chantaje, y todos sabemos lo que ha pasado desde hace muchos años y que simplemente se repitió en esta, a eso nos negamos, creemos que tenemos que renovar a ese factor que tiene el poder de decisión".

