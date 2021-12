En horas de la mañana de este miércoles un grupo de docentes jubilados y pensionados del estado Aragua realizaron un pancartazo en la avenida Bolívar de Maracay, municipio Girardot, esto con la finalidad de exigir mejoras salariales.

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Unidos de la entidad, señaló que en dicha actividad estuvieron presentes varias organizaciones del estado, "estamos esperando un salario digno que nos permita entrar en discusión del contrato colectivo a partir del mes de enero".

Destacó que se sienten defraudados tanto del Gobierno como de las federaciones sindicales que aceptaron dicho aumento, "fue un aumento de apenas el 61%, eso en término humano significa que al docente 1 sólo le aumentaron 12 bolívares; el docente 5, 17 bolívares, y al docente 6 apenas 19 bolívares, es decir, no llegamos ni a 20 bolívares de aumento".

Aguilar señaló que además el ajuste se realizó en horas de la noche del día lunes y los trabajadores no fueron tomados en cuenta ni consultados, "esas son medidas que afectan a los trabajadores, además tenemos ya 3 años sin HCM y la situación de los profesores tanto activos o jubilados sigue siendo caótica en materia de salud".

Asimismo, mencionó que tampoco cuentan con servicio funerario, "no tenemos ni un servicio que nos permita morirnos con dignidad, por eso seguiremos en las calles levantando nuestra voz, los jubilados y pensionados apenas tenemos una pensión de 7 bolívares, nadie puede vivir con esa cantidad de dinero, nos queda es morirnos a mengua".

Por su parte, Robert Vargas, secretario de organización de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, seccional Aragua, manifestó que se solidariza con los docentes, así como con todos los empleados públicos del país, "tenemos una grave situación económica, desde el 2018 que se implementó el instructivo de la oficina de planificación y fue firmado por el Presidente, se perdieron todas las garantías socioeconómicas de los trabajadores".

En este orden de idas, Vargas destacó que es importante que exista una rectificación del Ejecutivo Nacional y se les de salarios dignos, así como ampliación de los beneficios a todos los trabajadores, así los mismos puedan vivir una vida digna.

Por último, David Rodríguez, secretario de organización del SUMA Aragua, manifestó que el servicio del Ipasme es prácticamente inexistente en la entidad, "los docentes aragueños no tenemos en el bolsillo 50 dólares para pagar una cita médica, por lo que estamos desamparados y pedimos que se abran más servicios en la sede de San Jacinto, los docentes recibimos una bonificación de fin de año que no alcanza para nada y el nuevo aumento salarial no cumple las expectativas".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

