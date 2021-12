La estrella europea del TikTok, Khaby Lame, con más de 120 millones de seguidores, reconoció hoy que su sueño es dar el salto al cine, al recoger el Premio de la Asociación Nacionales de Jóvenes Innovadores (ANGI) por su forma de comunicar.

Foto: Referencial

Lame, de 21 años, de origen senegalés pero residente durante casi toda su vida en Italia, es todo un fenómeno mediático gracias a sus videos, en los que reacciona a trucos absurdos que circulan por Internet, aportando soluciones mucho más simples para resolver los problemas, todo en silencio y valiéndose de su expresividad.

El joven ha sido galardonado este miércoles con el premio ANGI 2021, otorgado por la Asociación Nacionales de Jóvenes Innovadores (ANGI), por su forma original de entretener en sus vídeos.

El presidente de la asociación, Gabriele Ferrieri, remarcó que gracias a su forma innovadora de comunicar, "Khabi es ahora una excelencia italiana a nivel mundial".

Meses después de colgar su primer vídeo, Lame cuenta con más de 60 millones de fans en Instagram y 120 millones de seguidores en Tik Tok; una cifra que le ha convertido en el segundo perfil más seguido de la red social, superando a su ídolo, el actor Will Smith.

"He crecido con mi mito Will Smith, mirando 'El príncipe de Bel-Air' (The Fresh Prince of Bel-Air); mi sueño obviamente es entrar en el mundo del cine y hacer un film con él", reveló.

Lame agradeció el reconocimiento y recordó cómo algo que empezó con el objetivo de entretenerse durante el confinamiento; después de perder su trabajo por culpa de la pandemia; le ha convertido en el 'tiktoker' italiano más famoso en el mundo.

Aunque todavía está a la espera de obtener la ciudadanía.

El creador de contenido explicó que eligió hacer los vídeos sin hablar porque el lenguaje mudo se ha convertido en "la lengua mundial"; y es que sus seguidores entienden lo que quiere expresar sin articular ninguna palabra.

EFE

