"Haremos un análisis profundo para hablarle claro a los aragüeños"

El diputado por el Consejo Legislativo del estado Aragua, Hernán González, destacó que los resultados electorales del pasado 21 de noviembre serán producto de un análisis por parte de los integrantes de la Unidad Democrática.

Resaltó el diputado que dos de los parlamentarios electos en la mesa de la Unidad Democrática y de los doce concejales principales que tiene la entidad, un legislativo y ocho principales son de Acción Democrática.

En este sentido, González señaló, "es importante hacer notar que este cuerpo de legisladores estarán al servicio de los aragüeños, y de la Unidad a pesar que somos una fuerza opositora y opuesta al régimen, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla la palabra de gobierno".

Asimismo resaltó que los diputados opuestos al oficialismo harán una oposición constructiva, vigilante, para que se cumplan todas las ofertas electorales y todo lo que vaya en beneficio del pueblo.

"Todo lo que vaya en beneficio del pueblo, allí estarán nuestros concejales decidiendo la línea política para que se apruebe lo que se tenga que aprobar en beneficio de los aragüeños".

Asimismo resaltó que serán contralores en lo concerniente al presupuesto regional y municipal para que los recursos sean manejados de manera diligente a cada uno de los pobladores.

Por otro lado, Hernán González aseveró que como organización del denominado G4, la fracción de Acción Democrática ha planteado hacer un análisis profundo de lo sucedido, para hablar de manera clara y honesta al ciudadano.

"No es posible que luego del resultado electoral de quienes responsablemente obstruyeron la unidad y no depusieron su posición personalista y no tuvieron al servicio de la unidad, sino al contrario manejaron los acuerdos de preventas de carácter personal a sabiendas que estaban inhabilitados".

Comentó además que el ciudadano dio una lección al asumir que están esperando más de los políticos, resaltó que el venezolano quiere un cambio y ellos se encuentran preparados para esto.

"Este resultado no es una derrota, los números lo dicen, tenemos que analizarlos, pero hay que hacer una revisión profunda entre todos los actores que hacemos vida de la Unidad, para que realmente le expliquemos al pueblo de Aragua que queremos transformar a Venezuela con la mejor transparencia".

NO VAMOS ACOMPAÑAR A LOS ALACRANES

Por otro lado, José Trujillo, secretario general de Acción Democrática, resaltó el reconocimiento que de las acciones tomadas el 21 de noviembre que se tomó la ruta electoral, señalando con algunos traspiés.

"Hay que tomar en cuenta que a pesar de la elecciones estamos en una dictadura, en un Estado fallido, entendiéndose que no se cumple lo que está en la Constitución y forajido porque no hay respeto a la Constitución".

Aseveró que el informe preliminar de la UE es devastador, destacando que una de las cosas que dice es las inhabilitaciones, secuestro de tarjetas, y las insuficiencias de condiciones electorales.

"Aparecieron nuevamente los puntos rojos, el hampa en el eje Este de La Victoria sin que las Fuerzas Armadas actuarán, que son los responsables de garantizar el orden público, mucha gente habla de la unidad y nosotros nunca nos hemos salido de ella, la hemos fortalecido".

En referencia al grupo de políticos que se separaron del llamado G4, destacó que se han robado las tarjetas a través de un TSJ ilegal, que quitó según el criterio algunas de las fichas de partidos.

"Nos podemos reunir con cualquier partido, pero no con los secuestradores de la tarjeta de AD, ni con los alacranes, porque a ningún otro partido por lo menos a PJ no le invadieron edificios, es una irresponsabilidad de Capriles decir que tenemos que reunirnos con esta gente, lo decimos bien claro no vamos a acompañar las locuras de alacranes que han tomado tarjetas e invadido partidos".

Por otra parte se refirió a la abstención en los pasados comicios, catalogándola como la ganadora por la manera de escoger los candidatos, el bloqueo comunicacional y la confusión de los electores.

"Estos tres factores fueron determinantes para que la abstención ganara, no se aceptaron unas primarias cuando hicimos la propuesta, el Gobierno se comprometió a bajar el bloqueo comunicacional y eso no sucedió, además la confusión de los electores cuando se presentaron candidatos alacranes, llamándose opositores y no lo son".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

