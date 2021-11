Conductores y peatones de la calle Candelaria ubicada en la zona Sur de La Victoria, municipio Ribas, denunciaron su descontento con respecto a la cantidad de problemas con los que deben lidiar para tener un nivel de vida digno.

En este sentido, quienes se consideran afectados, aseveraron que desde hace mucho tiempo se encuentran en el olvido y hasta el momento no tienen esperanzas de salir de allí, a consecuencia de la falta de atención de las autoridades.

Y es que los denunciantes mencionaron enardecidamente, en vista de su omisión, que basta con un recorrido por esta icónica vía, para evidenciar que las dificultades que más los aquejan son la gran cantidad de cráteres en la capa asfáltica y aceras; y por si fuera poco fallas con el servicio de agua potable, el cual no les llega con regularidad.

Marcelina Trapiche, residente del sector El Cementerio, comentó que conoce esta vía a la perfección y a la misma no le hacen mantenimiento desde hace mucho tiempo, tanto, que ni recuerda una fecha exacta. Informó que también la falta de atención ha tomado las aceras, las mismas se encuentran igualmente en franco estado de deterioro, obligándolos a arriesgarse bajando a la calle para no caerse.

"Caminar por la calle Candelaria es demasiado tedioso, muy malo. Ahí no sólo nos vemos afectados los que caminamos por las aceras, sino también los conductores propios y visitantes, quienes cada vez consiguen un hueco distinto y como dicen por ahí no los pelan. Ya da hasta miedo porque uno de los cráteres está cerca del puente que pasa sobre el calanche", expresó Trapiche.

Del mismo modo, Gloria Méndez, quien hace vida en la Otra Banda, exclamó: "Todo esto es horrible, las calles están llenas de huecos, por donde mires eso es horroroso. Hemos hecho llamados de todo y nadie ha podido venir, es que ni siquiera los candidatos a la Alcaldía pasaron en campaña. Ya para la gente es imposible pasar por ahí sin tropezarse y para mí peor, que ando en muletas".

Por su parte, Carlos Graterol indicó que el problema de las calles no era el único, pues la ausencia del servicio de agua potable ya iba para más de siete años y sin ser atendido. "Yo vivía por aquí por esta zona, me fui al Pao de Záate por muchos años y cuando volví esta calle lo que daba era miedo, estaba peor,llena de huecos y las tuberías secas, que malo que tengamos que vivir así. Ya hasta miedo me da sacar el carro, la última vez caí en el hueco del puente y el tren delantero se me dañó y no hay plata", enfatizó.

Entre tanto, los denunciantes ya cansados de hacer llamados de atención, instan a los organismos competentes a darse una "pasadita" por la calle Candelaria en toda su extensión y verificar la situación en que se encuentra, para que de esa manera puedan planificar un abordaje y solventar la situación presentada. Exigen como posible solución una fiesta de asfaltado de una vez por todas.

"Aprovechando que hay alcalde nuevo que se ponga a derecho y nos ayude, para ver si de esa forma recibimos unas navidades felices", expresó Tomasa Conteras.

DANIEL MELLADO | elsiglo

