Vecinos de Las Acacias piden a gritos que no echen basura en la calle

Vecinos que residen en la vereda 64, ubicado en la urbanización Las Acacias, Maracay, estado Aragua, están cansados de la acumulación de desechos sólidos que se encuentran ubicados en la calle 10, detrás del liceo José Luis Ramos, afirmando que eso ha provocado malos olores, criadero de plagas como mosca y ratones que se meten en las viviendas.

Loading...

En este sentido, Jesús Blanco, quien tiene muchos años viviendo en esta localidad maracayera, comentó que en ese rincón, muchas veces las personas inconscientes lanzan las bolsas de basura, allí sin tomar en consideración a los que habitan en esta zona.

"Siempre ha existido ese problema, eso lo limpian y a los 2 días eso está de nuevo sucio, la gente no le importa, falta de civismo, las autoridades han agarrado uno y se lo han llevado preso, pero todavía siguen ensuciando, no pueden esperarse, no tienen calma para esperar el aseo", dijo Blanco.

Del mismo modo piensa Carlos Romero, asegurando que han descargado escombros de construcción y arrojado animales muertos, eso es a cada rato, perros, animales, cuanto bicho muerto lo lanzan allí.

"Eso lo limpian y la gente vuelve a echar la basura. Los olores son insoportables, y a veces vienen los indigentes que buscan en la basura, eso mantiene inquieto a las personas que vivimos en este sector", explicó Romero.

Tanto Blanco y Romero dijeron que en varias oportunidades han reclamado a las personas que arrojan los desperdicios en ese sector, sin embargo, son ellos los que salen amedrentados. "Desde los carros no han insultado por nosotros reclamarles eso", recalcó Blanco.

Por otra parte, Milagros García dijo que aparte de generar malos olores, eso se ha convertido en un criadero de plagas, la cual se han metido tanto en su casa como en la de sus vecinos.

"Allí lanzan perros muertos, lo que trae moscas, hay cualquier cantidad de ratones, es insoportable ese basurero", dijo García.

Aunado a eso, dijo que son muchas personas foráneas que transitan por la calle en sus vehículos y sin ningún tipo de remordimiento lanzan sus desperdicios, y esta acción se ve frecuente en altas horas de la noche.

"Aquí viene mucha gente a botar basura en esa esquina, gente de Piñonal, San José e incluso desde Mario Briceño Iragorry. Viene gente en camiones sobre todo en la madrugadora", resaltó García.

Los vecinos de Las Acacias hacen un llamado a las personas a no realizar esta acción y exhortan a las autoridades que se encargan de este tema estar más atento a esta problemática.

LINO HIDALGO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...