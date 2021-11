El excandidato a la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry por la Mesa de la Unidad Democrática, Elías Bermúdez, expresó este martes que seguirá trabajando junto a su equipo para mantener viva la esperanza de un cambio, y dejando en claro que representan la verdadera oposición en la localidad.

"Hay que dejar claro que esta es la verdadera oposición, que existe un liderazgo renovado que quiere trabajar por Mario Briceño y que quiere seguir estando en la calle con ustedes. No salimos a la calle durante meses y años para buscar un voto, somos la familia, somos la maquinaria que queremos seguir acompañándolos en el día a día", dijo el dirigente político.

Bermúdez lamentó que la división que existió en la jurisdicción perjudicó la oportunidad de ser mayoría y denunció que hubo algunos partidos políticos que engañaban a los electores para que votaran en tarjetas distintas a la de la MUD.

"Tenemos que informar que aquí hubo muchos electores que fueron engañados por votar en tarjetas secuestradas por el gobierno, que iban a votar pensando que era la unidad, eso nos costó 2 mil 152 votos", manifestó Bermúdez.

Según Bermúdez, "esta situación pasó en los centros electorales como el Grupo Escolar El Limón o el Torrealba, en donde le decían que votarán por una tarjeta que se llamaba Min Unidad", resaltando que esto es una falta de respeto a los electores.

Sin embargo, este detalle no desmotiva al líder de esta coalición política, quien agradeció el voto a más de 10 mil electores de Mario Briceño Iragorry. "Aquí está la verdadera Unidad, fuimos ratificados este domingo y vamos a seguir en la calle acompañándolos a ustedes".

Además acotó que "se tiene que acabar la política mercantilista, tiene que existir una política honesta, una política de calle que les puedan mirar hoy a los ojos al pueblo de Mario Briceño Iragorry".

Bermúdez destacó que contarán con representación en la Cámara Municipal de Mario Briceño, encabezada por Harving Pérez y Michelle López, que trabajarán por los derechos de los mariobricenses. "Nosotros hoy tenemos la dicha de caminar por las calles, de poder salir con la frente en alto y decir al mariobricense, sigue existiendo una mejor propuesta y nosotros la representamos".

CONCEJALES PROMOVERÁN CONTRALORÍA

Harving Pérez, nuevo concejal del municipio Mario Briceño Iragorry por la Mesa de la Unidad Democrática, expresó que durante este periodo promoverá un proceso de contraloría, que permita saber en qué se invierten los recursos de la jurisdicción.

"Vamos a promover ordenanzas de transparencia, promover que se inviertan los recursos que lleguen al municipio, que están generando los emprendedores y los comerciantes que siguen en Venezuela y en este municipio, a pesar de todas las adversidades que atraviesan", expresó Pérez.

Argumentó que los habitantes de MBI deben saber en que se están invirtiendo esos recursos, ya que a su juicio eso no se ve en las calles.

Asimismo, anunció que crearán ordenanzas para que los mariobricenses sean escuchados. "Vamos a trabajar por los ciudadanos de Mario Briceño Iragorry, que tienen años abandonados por una Cámara Municipal que no hace ordenanzas en su beneficio", recalcó.

Considera que el domingo hubo un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro; pero "no se ve reflejado porque lamentablemente no fuimos unidos y no es porque no quisimos, sino porque triunfó el ego de muchos", explicó.

Sin embargo, aclaró que "esto no nos puede desmotivar, ya que nos deja una gran lección y una reflexión para los que seguimos en Venezuela".

LINO HIDALGO | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

