Luego de las megaelecciones que se efectuaron en el país el pasado domingo, José Ramón Arias, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en Aragua y excandidato a la Alcaldía de Girardot, manifestó que dicho proceso electoral debe servir de reflexión tanto para los militantes de la tolda roja, como para los dirigentes opositores y la población.

"El domingo ganó la minoría nunca antes vista en Maracay, los votos que sacó el candidato del Partido Socialista Unidos de Venezuela y que lo convirtieron en alcalde de Girardot, son los más pobres que ha tenido la tolda roja en toda su historia, lo que nos queda como reflexión, que somos una gran mayoría triste, frustrada y desconfiada".

Destacó que desde la Unidad hicieron un esfuerzo para plantear una propuesta política la cual no cumplió el objetivo y no se conectó con la mayoría de las personas, "es falso que la responsabilidad es de los políticos, nosotros lo que estamos aquí somos hombres y mujeres valientes que han arriesgado su libertad, vida, su estabilidad ya que este es un Gobierno que persigue cuando se siente amenazado, y se merecen un aplauso y la admiración".

Asimismo, Arias destacó que se encuentra contento ya que se encuentra libre de conciencia, "en dos días recorrimos más de 80 kilómetros casa por casa, lamentablemente ganó la apatía, frustración de que las cosas no cambien, nos enfrentábamos a esa cruda y dura realidad que hoy nos debe abrir los ojos, ya que tenemos un alcalde que solamente saca 60 mil votos, frente a lo que sacaban los candidatos anteriores del PSUV, que eran 100 mil votos, ganó fue la amenaza y el chantaje, pero eso es una minoría, nosotros también somos una minoría que no pudo ganar".

Arias mencionó que desde el domingo se dieron cuenta que estaba ocurriendo una catástrofe política, debido a la poca cantidad de votantes, "sabemos que somos responsables los líderes políticos, esto hay que asumirlo, pero son 21 años de un mal gobierno, que sumado a estos próximos cuatro años serían 25 años de mandato de los oficialistas".

En este sentido, José Ramón Arias manifestó que esta realidad la van a superar ya que continuarán trabajando por Maracay, Aragua y Venezuela, "le quiero mandar un mensaje al nuevo alcalde de Girardot, Rafael Morales, apuesto a que usted resuelva los problemas de los ciudadanos, no puedo desear que tenga una gestión tan igual como en los últimos seis meses: no ha recogido la basura, 70 mil personas viven con las aguas negras dentro de sus casas, el agua potable no llega, siete de cada 10 niños de nuestra ciudad tiene algún tipo de desnutrición, tenemos un municipio pobre".

Por último, Arias indicó que junto a la militancia de la Unidad continuarán recorriendo todas las comunidades de la ciudad, "desde ya les pido que nos ayude a retirar nuestra propaganda, hay que limpiar la ciudad, y en el caso de los murales, como el señor alcalde los mandó a pintar para no tener publicidad, entonces encárguese usted, sin estar en un cargo he construido grandes propuestas, nos vamos a desplegar en las comunidades para exigir y validar que el alcalde electo le cumpla a sus maracayeros y apoyaremos a nuestros concejales que fueron electos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

