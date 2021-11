Roma no es la única ciudad del mundo que lidia con jabalíes en 2021. Después de que el número de reportes de ataques de jabalíes alcanzara los 30 casos en el año, el gobierno de Hong Kong decidió tomar una medida radical:

Con el fin de reducir su población, la nueva política impulsada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong (AFCD, por sus siglas en inglés) permite a las autoridades atrapar a los cerdos salvajes que deambulan en la ciudad para sacrificarlos a través de métodos químicos.

La primera redada con este fin ocurrió la noche del 17 de noviembre, cuando un equipo de veterinarios disparó dardos tranquilizantes a siete jabalíes. Una vez inmovilizados, los ejemplares fueron inyectados con un químico letal que provocó su muerte.

The AFCD today baited wild boars with food and tranquillised them before taking them away. The AFCD earlier announced that boars found in urban areas will be captured and put down.

This is happening all because one boar attacked and embarrassed an auxiliary cop last week.

