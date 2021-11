"El llamado es a trabajar para seguir produciendo en Cagua y Bella Vista"

En horas de la mañana de este lunes, Wilson Coy ofreció sus primeras declaraciones como alcalde electo de Cagua, municipio Sucre, indicando que dentro sus primeros 100 días de gobierno el llamado es para los comerciantes del centro de la ciudad abrir sus santamarías y a los empresarios a invertir para seguir construyendo oportunidades para los sucrenses.

Resaltó Coy que el sector comercio y empresarial no debe tener ningún temor en cuanto al pago de impuestos. "Se que hay muchas personas temerosas porque piensan que los vamos a cerrar, quiero dejar claro que hasta que no se haga un revisión de las Ordenanzas y sus adecuaciones no habrá ningún tipo de procedimiento en su contra. El llamado es a la paz y al trabajo".

Al mismo tiempo señaló que ya está en marcha el proyecto de un plan de trabajo que incluye 9 ejes que estarán desplegados en las comunidades y que atenderá las necesidades más puntuales junto a los habitantes, para ir resolviendo los casos y dar mejor calidad de vida.

Detallo Wilson Coy, que además entre sus planes inmediatos se encuentran atención a los habitantes de Cagua y Bella Vista en materia de salud con operativos integrales y entrega de medicinas y ayudas técnicas como sillas de rueda, muletas, andaderas, entre otros.

Además invertiremos en el talento deportivo de nuestro municipio en cada una de las disciplinas; esto con la intención de seguir fortaleciendo el potencial de nuestros jóvenes y alejarlos del ocio.

También atacaremos las debilidades que tenemos en cuanto a los servicios públicos. "Definitivamente hay que atacar el problema de las aguas servidas, que es el común denominador en los sectores, la recolección de desechos sólidos y alumbrado público a medida que vayamos avanzando resolveremos las necesidades".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

