El edificio azul vivió las elecciones en vivo

Como parte de la cobertura periodística de las megaelecciones para escoger a candidatos a Gobernación, alcaldías, diputados del Consejo Legislativo y concejales, la sede del edificio azul abrió sus puertas para recibir a los diferentes candidatos que se enfrentaron este domingo y otras personalidades ligadas a la cobertura.

Las primeras invitadas en esta oportunidad fueron la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua, Amira Muci, secretaria general del gremio periodístico, y Jenny Muñoz, secretaria de Finanzas.

En este sentido, Muci destacó que se encuentran empeñados de que se respeten las garantías de los periodistas en las calles, "tenemos el deber de informar a la población de lo que está ocurriendo, fue un día de gran importancia en donde las personas tuvieron el derecho de escoger a quienes serán sus autoridades".

Asimismo, Muci señaló que la finalidad del CNP es llevar la información a los ciudadanos, "en días anteriores hemos tenido reuniones con representantes del Consejo Nacional Electoral y el Plan República, para que se activaran las condiciones necesarias para que se garantizara el derecho a la información, una reunión donde todo fluyó y Neira López se comprometió a velar para que eso ocurriera".

Destacó que ocurrieron dos denuncias durante el día, "el equipo reporteril fue tratado de forma hostil por parte de milicianos del Plan República, esas acciones la condenamos y hacemos un llamado contundente a las autoridades para que este tipo de acciones no se repitan, se trató de impedir el ejercicio periodístico y por eso se pidió a las autoridades que se garantizara el ejercicio sin arremeter en contra de los representantes de los medios de comunicación".

Por su parte, el segundo invitado, Luis Eduardo Martínez, señaló que este proceso electoral fue atípico por la tranquilidad del mismo, "yo ejercí mi derecho al voto desde muy temprano, y me sorprendí que había bastantes personas en la cola, tarde sólo 27 segundos votando y recibí información que había gran afluencia de electores y también mucha facilidad para sufragar".

Asimismo, Margarita Rivero destacó que el proceso electoral de este domingo fue rápido y además se realizó con mucho civismo, "el proceso ha sido bastante fluido, en algunos centros con más afluencia que otros, pero el mismo es sumamente rápido y esto contribuye a que no se aglomeren personas en los centros, esto nos parece bastante positivo".

Otro de nuestros candidatos que asistieron a la sede del edificio azul fue el candidato a concejal, Jesús González Paradisi, quien manifestó que el proceso electoral de este domingo fue bastante positivo, "es un proceso rápido, las mesas se instalaron en su totalidad, hubo dos o tres inconvenientes en tres parroquias, pero nada que pasara a mayores, las personas asistieron a votar y fue muy rápido".

Por su parte, Luis Carlos Solórzano recalcó que desde su partido han sido unos defensores del voto, "el sistema democrático no es perfecto, pero es una herramienta que se tiene para llevar adelante la defensa del sistema democrático, de manera que cualquier elección la celebramos y la defendemos, pero en esta oportunidad nosotros hubiésemos preferido que se respetaran las normativas y costumbres, aquí se le permitirá a los ciudadanos escoger de una mejor manera".

Mientras que Anahís Palacios, la candidata a la Alcaldía de Zamora mencionó que el proceso fue muy participativo, "recorrimos nuestros centros y observamos gran afluencia de personas, nuestro pueblo asistió masivamente en estas megaelecciones y la participación fue fundamental".

Asimismo, Karina Carpio recalcó que desde muy temprano salió a recorrer las calles y desde el principio observó gran afluencia de personas en los centros de votación, "la jornada transcurrió con normalidad, recibí muchos mensajes de acompañamiento, madurez política y compromiso a la revolución, estoy contenta con el pueblo y las bases, un despliegue bastante interesante".

De igual forma, Henry Rosales indicó que durante la jornada se presentaron algunos inconvenientes en varias zonas del estado Aragua, "recibimos denuncias claras y específicas sobre amenazas que recibieron parte de nuestros testigos electorales, esto por parte de bandas delictivas, cosas que no debieron haber ocurrido, pero los ciudadanos asistieron a su centro de votación, en un proceso rápido".

Por su parte, José Ramón Arias manifestó que los ciudadanos apostaron a un cambio en este proceso electoral, "expresaron su deseo de cambio que tenemos la mayoría, esto para que el mismo se note y se vea, no salir a votar sólo ayuda a que todo continué igual, por lo que iniciamos un proceso que era prácticamente nuevo para nosotros, pero contamos con el apoyo de gran cantidad de personas".

Finalmente, Richard Mardo manifestó sentirse contento de recorrer casa a casa, "acompañé a un hermano que me dio la vida, nosotros no estamos en la calle sólo en elecciones, son más de 17 años en la calle junto a un gran equipo, siempre hemos estado del lado de la gente y no esperamos una campaña para salir a las calles, las personas dieron un mensaje y eso fue claro durante esta jornada electoral".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

