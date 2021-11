La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el municipio Mario Briceño Iragorry, exhortó a las mujeres a ejercer su derecho al voto este próximo domingo 21, para así alcanzar un cambio político y social en la localidad.

Así lo dio a conocer Elías Bermúdez, candidato de esta jurisdicción aragüeña por esta tolda política, durante un encuentro con las aspirantes a diputadas legislativas y concejalas, resaltando que contará con mujeres resteadas con el cambio, que estarán defendiendo la democracia y la libertad durante estos comicios.

"En esta oportunidad van a salir todas estas mujeres a defender la democracia, a rescatar Mario Briceño, para que juntos trabajemos en rescatar a cada familia que se encuentra abandonada en todos los sectores", expresó Bermúdez.

El candidato de la MUD pidió a las amas de casa, profesionales y trabajadoras del municipio, darle el voto de confianza, asegurando que cuenta con el mejor equipo político que busca devolverles la calidad de vida a todas estas comunidades.



En dicho encuentro también estuvo presente Adriana Pichardo, dirigente nacional de Voluntad Popular, y diputada de la Asamblea Nacional electa del 2015, asegurando que a pesar de las dificultades, este municipio tiene la oportunidad de hacer un cambio que sólo se puede conseguir ejerciendo su derecho al voto.

"Han sido unos días difíciles, no es la elección perfecta, no tenemos las condiciones que queremos y necesitamos, pero si tenemos muchísimos líderes a nivel nacional y en particular en Mario Briceño Iragorry con Elías Bermúdez, que quiere rescatar al municipio", expresó Pichardo.

En este contexto, la dirigente expresó que esta jurisdicción del estado Aragua ha sido víctima del "desgobierno", siendo las más perjudicadas las mujeres. "Toda la población es víctima de los malos servicios públicos, de tener la peor calidad de vida que se puede. Por eso hay un equipo que los invita a participar en estas elecciones por Venezuela, por la libertad, la democracia, por el rescate del municipio Mario Briceño Iragorry", dijo.



Por otra parte, Teresa Dupuy, candidata lista al Concejo Municipal, invitó a todas las mujeres en darles el respaldo a los candidatos de la MUD para consolidar un mejor futuro. "En especial a representantes de familia a ejercer su derecho al voto, a ejercer el deber que tenemos con las familias, con el presente y el futuro de este municipio, es el momento de recuperar la esperanza, ya es hora de hacer un cambio en el municipio", aseguró Dupuy.

La dirigencia de la MUD en Mario Briceño Iragorry aseguró que contarán con más de 336 persona que estarán listos para defender los votos en los próximos comicios del domingo, y entre hoy y mañana recibirán sus debidas acreditaciones del CNE como testigos de mesas, para así presenciar el próximo viernes las pruebas de las máquinas electorales en los diversos centros electorales de la localidad.

LINO HIDALGO | elsiglo

