Macayeros están decididos en ejercer su derecho al voto este 21-N

Algunos maracayeros manifestaron su disposición en participar en las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 21, con el fin de aprovechar esta oportunidad para concretar cambios en beneficio a la ciudadanía y expresar su opinión con lo que sucede actualmente en el país.

En este sentido, Jeni Araujo consideró importante estos comicios, ya que de no hacerlo, las personas no tendrían la opción de rechazar cualquier decisión errónea que realicen los alcaldes y el gobernador y su derecho sería aprovechado para que otros decidan por ella.

"Es muy importante, porque en lo particular si yo no voto, mi voto se lo pueden agarrar para los que tienen el mando, es mi opinión. Después cómo opinas si no sales a votar, aseguró Araujo.

De acuerdo a su perspectiva, en estos comicios las personas no se ven muy entusiasmadas para salir, sin embargo considera que es de vital importancia salir a votar el próximo domingo.

El mismo discurso maneja Gumersindo Ladera, quien opina que para exigir mejoras hay que ir a las urnas a decidir por el futuro. "Hay que votar para ver el cambio, sino como se verá como uno quiere mejorar", aseguró el ciudadano.

Tras preguntarle sobre cómo ve estos comicios y lo que representa para la democracia en Venezuela, Ladera dijo que cada quien tiene su manera de pensar sobre esta temática y la decisión o el criterio depende de cada persona. "Cada quien toma el proceso democrático a su manera, son las decisiones de cada uno de los ciudadanos", dijo Ladera, insistiendo a los maracayeros que vaya a votar el que lo desee.

Del mismo modo piensa Eilen Zárate, quien dijo que el sufragio es un derecho que tiene cada uno de los venezolanos. "Es importante para hacer valer nuestro derecho como ciudadanos que somos, porque esta es una situación fuerte y es la única manera de avanzar", expresó Zárate.

Del mismo modo piensa Sorley Bautista, quien está decidida en participar en estas elecciones, con el argumento de ver si así se mejora la situación que atraviesa el país.

"Estas son las primeras elecciones que participo, anteriormente no lo hacía porque no consideraba importante las elecciones. Ahora sí, ya que son muchos años en esta situación, pasando lo mismo y no avanzamos, vamos para atrás", dijo Bautista, asegurando que irá este domingo a su centro electoral con la decisión de ofrecerles un mejor futuro a sus hijos.

Por otra parte, Julia Araujo aún está indecisa si irá a votar, ya que no se siente confiada con ninguno de los candidatos que están disputando los cargos públicos tanto en Maracay como en el estado Aragua.

"No estoy segura, son tantos pensamientos que tengo en la cabeza, ahorita no pienso mucho en las elecciones", dijo Araujo.

Sin embargo, consideró que la democracia es una herramienta esencial para el progreso del país, y de no aprovecharla, el país y el estado caerían en dictadura. "La democracia es algo natural", sentenció.

