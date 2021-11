La ganadora del récord olímpico en Tokyo 2020, Yulimar Rojas, recientemente aseguró que estaría dispuesta a comenzar una carrera como modelo además del deporte, ya que según ella, la moda también ha sido una de sus pasiones durante toda la vida.

Foto: Referencial

La criolla brindó sus declaraciones en una reciente entrevista con la presentadora venezolana Maite Delgado, donde además de eso, también comentó sobre diferentes detalles de su vida y próximos proyectos.

Para Yulimar, combinar el modelaje con el deporte si puede funcionar, ya que no es algo «descabellado» para ella. Adentrarse en el modelaje sería un nuevo comienzo para Rojas, además, asegura que si posee el talento para funcionar en el modelaje.

La deportista desde pequeña siempre tuvo inclinación por el mundo del modelaje gracias a los certámenes de belleza que veía en la televisión, tales como el Miss Venezuela, Miss Universo, entre otros. Sin embargo, fue el deporte el que robó su corazón desde un principio.

''El deporte y el modelaje pueden fusionar. Más adelante, en un futuro, puede ser. Me gusta la moda, yo eligo mis propias prendas y mi ropa al vestir. La única vez que he estado en manos de un diseñador profesional fue con Hugo Espina, que me vistió para el Miss Venezuela y me encantó'', dijo Yulimar.

Ante esto, la joven bromeó sobre que quizás podremos verla más adelante en el Miss Mundo.

