"Esta ha sido una campaña electoral ejemplar tanto en Aragua como en Venezuela"

A pocas horas de que culmine la campaña electoral, Luis Eduardo Martínez, candidato a la Gobernación del estado Aragua por la coalición opositora de Alianza Democrática, agradeció a todos los ciudadanos que le abrieron las puertas durante todo este tiempo y lo apoyaron, por lo que manifestó sentirse agradecido.

"Esta campaña electoral yo me atrevo a decir que ha sido ejemplar, tanto en Aragua como en todo el país, por eso he conversado con otros factores y les he manifestado mi deseo de continuar de esta forma, nos hemos respetado y no ha habido ningún evento que lamentar, yo he sido candidato 9 veces, de las cuales por cierto he ganado, y en otras ocasiones las campañas han sido violentas, llegando hasta la física, pero en esta oportunidad gracias a los candidatos y las organizaciones políticas, esto no ha ocurrido".

De igual forma, el candidato a la Gobernación hizo un llamado a los ciudadanos a participar el próximo domingo, "votar le dará legitimidad al proceso, además estabilidad política, y nos permitirá a partir del lunes 22 ponernos todos a trabajar juntos por Aragua y Venezuela, así que debemos salir a votar".

En cuanto al proceso de capacitación de los miembros y testigos de mesas, Martínez señaló que la Alianza Democrática ha colocado especial cuidado en la preparación de los testigos, "tenemos 5 mil hombres y mujeres que han sido preparados por dos semanas, agradezco a Betsy Busto, quien ha estado al frente de los equipos de preparación, no ha habido un día en las últimas dos semanas que no nos dedicaremos a tal, ya vamos a empezar la entrega de credenciales".

De igual forma, el candidato de la Alianza Democrática recalcó que ante la denuncia sobre caución de voto en algunos sectores populares del estado Aragua, recalcó que ha visitado dichas zonas y hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de agresión, "visite Fundacoropo y lo que me dijeron a mi sus residentes es que en 20 años ningún dirigente político había entrado allí, además visité Los Hornos en el municipio Libertador, me he sumergido en la realidad de los barrios y en ninguno he tenido problemas".

Ante la reacción de algunos candidatos, quienes manifestaron sentirse intimidados, Martínez señaló que se ha reunido con observadores de la Unión Europea a quien les ha planteado la problemática, "se han hecho reuniones y los observadores tendrán especial cuidado en esas zonas que históricamente son problemáticos, además tendremos una reunión con el Plan República y es uno de los puntos a tratar, el primer interesado que este proceso electoral frente al mundo termine en paz, es al propio Gobierno Nacional, son las elecciones del 21 de noviembre las que pueden garantizar paz y cese de las confrontaciones que vive Venezuela".

De igual forma, el candidato a la Gobernación de Aragua precisó que en cuanto a la elección a través del voto entubado, se ha enseñado a votar a los ciudadanos, "las últimas horas las vamos a dedicar sólo para enseñar a votar, hemos impreso chuletas y empleado modelos para que las personas practiquen, el sistema está diseñado para votar de esa forma y de acuerdo a la información que tengo, hay personas que intentaron votar de forma cruzada y no se pudo, resultaron anulados fundamentalmente por el tiempo".

Martínez recalcó que la forma más fácil de votar es seleccionar una sola tarjeta, "no perdamos el voto, ya existirán otras oportunidades, que estoy seguro que así será, donde se podrá escoger más amplio y le permita a los ciudadanos poder votar de acuerdo a su elección y como ellos deseen".

Por último, Martínez informó que su cierre de campaña se llevará a cabo este miércoles en horas de la tarde en el sector Los Cocos en el municipio Girardot, "estaremos desplegados en las calles, tenemos una asistencia asegurada, hemos presentado un plan de gobierno y demostramos lo que tenemos preparado para Aragua, un cierre que estaremos seguro será de gran concentración popular".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

