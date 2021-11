Luis Carlos Solórzano : "Hoy queremos reafirmar el llamado a la Unidad"

El candidato a la Gobernación de Aragua por el partido Fuerza Ciudadana, Luis Carlos Solórzano, expuso su punto de vista en cuanto a la necesidad de avanzar hacia el 21N en unidad opositora.

"Hoy queremos reafirmar este llamado serio, contundente, a que lleguemos a una unidad", recalcó el aspirante, quien sentenció: "El adversario es el Gobierno que desde hace 22 años viene sembrando el dolor, la separación de la familia y la tragedia y tienen 16 años gobernando en Aragua y han destruido el estado".

"Por esa razón insistimos que todavía hay tiempo para ponerse de acuerdo y este candidato está a la orden para que hagamos lo que tengamos que hacer para regalarle a los aragüeños esperanza", expresó Solórzano.

También argumentó que no es la primera vez que hace este llamado a las "fuerzas democráticas" a la unidad, para así hacer el respectivo cambio en Aragua. "Tenemos años diciendo eso y para salir de ellos, hay que buscar los mecanismos de la unidad, de una genuina de cara al ciudadano, una unidad transparente, una unidad con legitimidad".

Solórzano dijo que presentó una propuesta para buscar alianzas y así unificar fuerzas para poder tener oportunidad, vencer a los candidatos del oficialismo, pero no recibió respuesta de los demás factores políticos opositores.

Añadió que "esa legitimidad no la da tres o cuatro organizaciones políticas partidistas que se ponen de acuerdo en Caracas o en cualquier otra parte para elegir los nombres de los candidatos. Esa legitimidad la da el ciudadano, la consulta al ciudadano, porque es a él al que le debemos preguntar".

Aseguró que dicho acuerdo que propone no es con el fin de obtener un cargo público, sino para tener la oportunidad de gobernar. "No es para ser secretario de la Gobernación, o para ser líder del legislativo, es para gobernar para los aragüeños".

Por otra parte, cuestionó la posición de dirigentes de la oposición en no alcanzar un acuerdo no sólo para estos comicios, sino en procesos anteriores. "Cuál es el miedo a debatir, porqué dicen que no había tiempo para las encuestas, sobre qué base nos poníamos de acuerdo, entonces propusimos un acuerdo social y político a cualquiera que llegue a la Gobernación, poder gobernar para los aragüeños, porque si no estamos juntos, no estamos de acuerdo, irrespetándonos las ideas, es difícil gobernar para bien".

Añadió que considera necesario alcanzar un gran acuerdo nacional y regional de mediano y largo alcance que permita enfrentar y confrontar con fuerza y sin miedo a sus adversarios. También resaltó que dicho entendimiento sería una opción, para así activar un referéndum revocatorio presidencial a partir del 10 de enero del próximo año.

RESCATAR LA ESPERANZA PARA EL PUEBLO

Durante este proceso electoral, Luis Carlos Solórzano hizo énfasis que esta unidad tiene que ser inclusiva y democrática, para así darle esperanza al ciudadano y debe ir acompañada de una dirigencia política responsable para impulsarla.

Es por eso que nuestro principal eslogan es: Primero la Gente. El desencanto que tiene la gente es la prioridad. Y la gente tiene razón por no querer salir a votar, porque la dirigencia política no ha estado la altura para convencer a la gente", dijo el aspirante, asegurando que ellos si tienen las bases para reavivar la esperanza y salvar a Venezuela y Aragua.

Sin embargo, a días de los comicios del 21 de noviembre, Solórzano está convencido que este objetivo no se alcanzará sin la unidad, insistiendo que todavía hay tiempo para tenerlo. "Hace dos semanas desde este comando, se elevó una propuesta para debatir los candidatos, porque si había voluntad política había tiempo, pero todavía hay tiempo para ponernos de acuerdo, si ponemos primero el interés de los aragüeños", sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

