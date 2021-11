Potenciar el municipio Tovar, es parte de lo que se plantea Terry José Rojas Medina, candidato a la Alcaldía de dicho municipio por la coalición política Alianza Democrática, quienes decidieron asumir este reto con la finalidad de ganar espacios, los cuales en algún momento fueron cedidos por sectores de la oposición.

Abogado, ingeniero civil, licenciado en Criminalística y postgrado en Gerencia y Gestión Pública, Rojas mencionó que su plan de gobierno se encuentra enfocado en la mejora de los servicios públicos, ya que destacó que la realidad de Tovar no es distinta a la de los demás municipios del estado.

"Aunque es un municipio pequeño, es altamente productivo y cuenta con una gran superficie dedicada a la agricultura, ya que para nadie es un secreto que los productos de la Colonia Tovar son de gran reconocimiento, sin embargo la gran área de producción se encuentra en los caseríos, es decir fuera del casco".

Asimismo, Rojas destacó que el municipio cuenta con dos realidades, "el municipio Tovar más que un alcalde necesita un gerente que puede solventar los problemas que los aquejan, nosotros armamos nuestra propuesta tomando en cuenta primeramente a las personas, ya que ellos son los que tienen más necesidad en la jurisdicción, la Colonia Tovar tiene una realidad diferente a la de los caseríos".

AGUA POTABLE PARA TOVAR

Terry Rojas mencionó que en el casco del municipio Tovar, es decir en la Colonia Tovar, presentan problemas con el suministro de agua potable.

"En esa zona existe mucho déficit, no les llega el agua potable, existen muchas fallas con el sistema de bombeo, hay muchas bombas dañadas y algunos pozos no están funcionando, por eso en base a eso aplicamos una solución integral que va con la construcción y perforación de pozos nuevos, y además la dotación de equipos de bombeo que permitan llegar el vital líquido a todos los sectores".

Asimismo señaló que en donde se deba sustituir tuberías, harían una articulación con los entes competentes, "así nos apoyen con la sustitución y empalme de tuberías para poder llevar el vital líquido a todo lo que es el casco central".

Rojas mencionó que en los caseríos la realidad es diferente. ya que ellos sí cuentan con el vital líquido, "ellos se benefician de las nacientes y las montañas, es un agua pura y limpia, ellos sí encuentran el agua para poder cultivar y vivir, el problema del vital líquido es en el casco, tenemos pozos que no están activados y estamos armando una propuesta para beneficiar a todos los ciudadanos, hay casos en hoteles y posadas donde no tienen agua, y ellos la necesitan de forma constante".

COLONIA TOVAR SIN GASOLINA

Terry Rojas señaló que otro de los problemas que afecta a los habitantes del municipio es la distribución del combustible, gasolina o gasoil, ya que el municipio sólo cuenta con tres estaciones de servicio, por lo que denunció que el suministro de la zona debe ser prioridad.

"Estas bombas son subsidiadas y además el combustible no les llega de manera constante, los agricultores pasan hasta una semana en las colas para sólo surtir 40 litros, existen caseríos que quedan distantes y esa cantidad de combustible no es suficiente, sólo les alcanza para poder llegar a sus residencias".

El candidato de la Alianza Democrática precisó que una solución sería colocar una estación de combustible de precio internacional, "la distribución es por placa, cuando no existe una programación, entonces es que las unidades que transportan el combustible se quedan accidentadas, esta es una realidad muy dura, por lo que muchos residentes han optado por ir hasta Caracas para poder abastecerse".

En este sentido, indicó que este problema ha alejado a los visitantes, "la Colonia Tovar es conocida por su turismo, pero si no tienen combustible, dígame usted que turista va a visitar la zona con miedo a que se quede sin gasolina y no pueda retornar a su hogar, se deben tomar acciones rápidas y así poder ayudar a potenciar el municipio, estos problemas impactan la economía y disminuyen el turismo".

VIALIDAD DE CALIDAD

El candidato a la Alcaldía del municipio Tovar, precisó que uno de los mayores problemas de la jurisdicción es el estado de la vialidad, ya que con el paso de los días el acceso hacia los caseríos es cada vez más complejo.

"En donde la vialidad está todavía en buen estado presentan problemas porque la maleza está muy alta y ya ha tomado parte de esos caminos, por lo que los mismos vecinos deben limpiarlas con máquinas, se ponen de acuerdo para limpiar y esto es insólito, ellos tienen muchas ganas de trabajar en estos caseríos que están prácticamente abandonados".

Precisó que es necesario un plan agresivo para recuperar la vialidad, "aunque ellos se pongan de acuerdo para mantenerlos, no es suficiente, se requiere que se construyan carreteras que les permita desplazarse, no son muchos los kilómetros que separa la Colonia Tovar de los caseríos, pero el estado de la vialidad trae como consecuencia que los accesos sean más complejos".

PLAN DE SEGURIDAD

Terry Rojas, abanderado de la tolda opositora, destacó en el municipio Tovar los índices de inseguridad son bajos, sin embargo planteó la creación de un Gabinete de Seguridad Municipal, ya que debido a su experiencia en el área, el mismo ha dado grandes beneficios.

"En mi gestión pienso manejarme bajo un gabinete de seguridad que permita integrar a todos los organismos que hacen vida en el municipio, es decir, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Bolivariana de Aragua, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas".

Asimismo, Rojas señaló que esperan activar la Policía Municipal, esto bajo una orientación distinta, "este gabinete nos permitirá coordinar con los distintos organismos que se van a integrar, políticas y medidas eficientes para poder atacar los problemas de inseguridad que hay y se presente en el municipio, esto atendiendo la competencia de cada organismo, la prevención es una tarea de todos y los ciudadanos también deben aportar su granito de arena".

Recalcó que así todos los organismos tendrían un apoyo por parte de la Alcaldía, "así solucionarían problemas propios que se presenten, los ayuntamientos tienen que apoyar a los organismos de seguridad que hacen vida en sus territorios y el gabinete de seguridad nos va a permitir evaluar los eventos y situaciones que se presenten, así como llevar un control permanente".

PRODUCCIÓN DE LA COLONIA TOVAR

En cuanto a la producción en el municipio Tovar, Rojas mencionó que cada uno de los productores funciona de manera independiente, por lo que no existe una asociación u organización, por lo que tienen la propuesta de crearla, esto con la finalidad de mejorar la calidad productiva.

"Que estén agrupados bajo una organización, más allá de que estén ordenados, también es para que tengan quien los defienda, quien hable por ellos y les defienda el precio de sus productos, son temas que van de la mano, nada hacemos con solucionar la problemática de la gasolina, pero tenemos casos donde en caseríos están trabajando a pérdida".

Destacó que en ocasiones los productores están dejando perder la mercancía o la utilizan para darle de comer a los animales, "esto pasa en muchos caseríos, entonces debemos ayudarlos y potenciarlos, en Puerto Maya por ejemplo cambian el pescado por aliños u otros alimentos, esta situación es crítica, ya que más allá de estar produciendo, es que lo están haciendo a pérdida".

Rojas detalló que todo esto repercute en la parte turística, "al no haber suficiente provisión de alimentos y frutas que son conocidas en el municipio, el turista no tiene nada que adquirir y ven todo muy desolado, esto hace que no quieran volver, además que muchos locales han cerrado por los altos costos de los impuestos".

En cuanto al turismo en el municipio, Rojas manifestó que en los últimos días ha habido mayor presencia de turistas, "la pandemia del Covid-19 nos golpeó a todos, hay una gran cantidad de cabañas y hoteles que están vacías desde hace meses y no reciben ningún tipo de ingreso, levantar el turismo no es fácil, sólo es cuestión de tener voluntad para hacerlo".

Por último, el candidato destacó que tienen un proyecto para hacer de la Colonia Tovar la vitrina del turismo tanto de Venezuela como América Latina, "esto va de la mano con la parte publicitaria, haremos programas para conocernos a nivel mundial, tenemos que hacer una gestión de gobierno distinta, de proyección y desarrollo".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

