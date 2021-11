"Queremos rescatar y transformar el municipio MBI"

Rescatar y transformar el municipio Mario Briceño Iragorry es el objetivo de Harry Pérez, candidato a concejal por la Mesa de la Unidad Democrática, pues, a su juicio, en la actualidad la jurisdicción presenta múltiples y graves problemas.

Pérez precisó que el municipio MBI tiene gran potencial, sin embargo, en su opinión el mismo se encuentra abandonado y sus habitantes necesitan respuestas oportunas para rescatar una mejor forma de vida.

En este sentido, el candidato de la MUD destacó que con políticas bien diseñadas, esperan convertir al municipio en referencia tanto turística como económica, esto con diferentes planes y propuestas, en los cuales además ya vienen trabajando.

SERVICIOS PÚBLICOS

Harry Pérez señaló que en Mario Briceño Iragorry los problemas que más afecta a sus habitantes son la distribución de agua potable, ya que en muchas zonas no cuentan con el vital líquido, y las aguas servidas, donde en diversos lugares se presenta el desbordamiento en las calles y dentro de las viviendas.

"Como en un municipio donde pasan tantas vertientes y pasa además un río que ha sido muy mal aprovechado y que nada más el año pasado se desbordó y causó una tragedia, padezca de escasez del vital líquido".

El candidato a concejal de la MUD señaló que parte de sus propuestas se basan en diseñar una ordenanza para la planificación y adecuación de los pozos de aguas en el municipio, "esto para proteger las vertientes de agua potable de MBI, hemos visto como en los últimos años se ha intentado construir muchos pozos y reactivado otros, pero en Caña de Azúcar continúan sin agua".

Asimismo, Pérez señaló que harán una ordenanza de transparencia, en donde verificarán la ordenanza en la cual se le dio a los consejos comunales un poder, el cual a su juicio no se encuentra debidamente planificado, "en MBI se le cobra a todos los habitantes una mensualidad para arreglar los servicios públicos, pero las personas están pagando en los entes donde normalmente se pagan y también a los miembros de los consejos comunales y además no se les ha resuelto su problema".

APOYAR AL EMPRENDIMIENTO

En cuanto al área económica, Harry Pérez manifestó que se encuentran trabajando en un plan para apoyar el emprendimiento en el municipio Mario Briceño Iragorry, ya que el mismo no cuenta con zona industrial.

"No por esto quiere decir que no podamos ser un municipio que nos permita ser lo más auto sustentable posible, por el contrario tenemos muchos emprendedores y comerciantes que necesitan ser apoyados, y que pudiesen generar ingresos para la jurisdicción, pero para eso nosotros tenemos que apoyarlos, ya que no podemos llegar solicitando que paguen más impuestos en medio de una crisis económica".

Por último, Pérez recalcó que se debe crear ordenanza y promover proyectos que permitan a los emprendedores desarrollar sus actividades con ciertas facilidades a nivel tributario, "estos nos ayudará a generar empleos en el municipio para los habitantes, y que traten de cambiar el estigma de que MBI es una jurisdicción dormitorio".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

