"El plan es consolidar un Gobierno de Progreso y estabilidad"

Para el candidato a la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Daniel Perdomo, la entidad revengueña, es su "hogar", por lo que su labor como consejeño de corazón y actual alcalde, es fortalecer todos los trabajos que ha venido realizando durante su periodo, al mismo tiempo que piensa potencializar distintos aspectos, que le afiancen a los revengueños el amor hacia su tierra, su estabilidad y por consiguiente su sentido de pertenencia.

Y es que, Daniel Francisco Perdomo Briceño, es un hombre, que pese a que es trujillano de nacimiento, tiene el latir aragüeño en su ser y lo ha sabido sembrar en el de sus familiares, puesto que desde muy joven ha trabajado al servicio de esta tierra calificada por él como: "De héroes, batallas ganadas, luchas, hermandad y sobre todo de victoria".

En este sentido, Perdomo es un militante que desde temprana edad ha estado haciendo Revolución, cuando estudió en el liceo Cristóbal Mendoza, en el estado Trujillo. Sin embargo, inició su activismo político en forma, como miembro de la dirigencia juvenil del MBR-200, el 6 de diciembre del año 1992, cuando apoyó la candidatura del comandante Chávez para las elecciones de 1998.

De allí en adelante, su camino fue tomando forma a nivel político y en Aragua su segunda casa, formando parte del comando de campaña regional para las megaelecciones del 30 de julio; siendo miembro del Movimiento 12 de Febrero, participando como defensor de la Constitución Nacional en el año 2002, tras el fallido Golpe de Estado el 11 de abril del mismo año y una gran cartera de actividades, en pro de la defensa de la idiosincrasia y el bienestar de los aragüeños.

Asimismo, el joven candidato es profesional de la Comunicación Social, lo que le ha permitido, según sus conocimientos de la carrera, no sólo ser el Jefe de Redacción del Periódico Vanguardia Socialista en el año 2009, sino afianzarse como un político con un mensaje claro y sincero, de unidad, trabajo en equipo e igualdad.

"Yo soy trujillano, pero un aragüeño de corazón, de cepa, por mi trabajo de calle en Aragua; mismo que me hizo sentir parte de este hermoso territorio, las situaciones, las personas, todos esos aspectos y más, me dieron ese calor, el cual no quiero abandonar, porque mi trabajo es duro y sigue en pro de los aragüeños, en este caso de mis revengüeños, quienes son parte de los ciudadanos del eje Este, donde también he puesto mi granito de arena en su desarrollo al ser Presidente del Centro Industrial y Capacitación Socialista del estado Aragua (Cincatesa), período 2015-2017 y posteriormente más focalizado como alcalde del municipio José Rafael Revenga, labor que aún no termina, porque los revengüeños, los consejeños lo merecen todo, por ser personas luchadoras, personas incansables, trabajadoras, resilientes y con un amor inmenso por dar", dijo el candidato.

REVENGA TIENE PLANES EFECTIVOS

El candidato a la reelección por la tolda roja en Revenga, indicó que desde ya tiene las líneas claras de lo que quiere llevar a cabo en esta parte del estado Aragua, las mismas que declaró como un plan elaborado en base a las distintas propuestas recopiladas durante encuentros, asambleas y reuniones con los distintos sectores de la vida pública del municipio José Rafael Revenga, como lo son el comercio, juventud, salud, seguridad ciudadana, cultura, deporte, educación y transporte, entre otros.

"Mi propuesta, mis planes para seguir llevando bienestar a los revengüeños y potencializando la entidad, está basada en los objetivos del Plan de la Patria y en la propuesta hecha por nuestra próxima gobernadora, la Dra. Karina Carpio. En Revenga una visión larga donde fortaleceremos lo que ya hemos logrado y avanzaremos en otras áreas; porque Revenga tiene una ubicación geopolítica y estratégica privilegiada", acotó Perdomo.

Del mismo modo, añadió que el objetivo general de su plan es la consolidación de un Gobierno de Progreso y estabilidad para la ciudadanía, que permita la construcción de la fórmula que le garantice el mayor bienestar al pueblo durante estos próximos cuatro años.

Con respecto, al tema de seguridad, el candidato a la reelección indicó que en Seguridad y Paz se seguirá fortaleciendo el trabajo que se desarrolló durante estos primeros 4 años de gobierno, el cual llevó al Municipio Revenga de ser el segundo municipio en incidencia de actos delictivos al puesto catorce, en todo el estado Aragua.

"Seguiremos impulsando los programas sociales y de prevención del delito como lo es el Plan Chamba Juvenil, el Programa Alcatraz que lleva la Fundación Santa Teresa, entre otros. Necesitamos fortalecer en estos 4 años a Protección Civil, porque gracias a ellos hemos podido levantar los planes de dragado y prevención de lluvias. También tenemos proyectado la creación del Centro de Control y Prevención del Delito, el cual contará con un sistema interconectado de cámaras de seguridad"; apuntó.

Igualmente en el sector Producción, expresó que se debe aprovechar la presencia de Revenga en la Zona Económica Especial Tejerías-Valencia. "Mantendremos una política fiscal de disciplina y entendimiento con los sectores productivos. Decretaremos una Zona Gastronómica en El Consejo y Sabaneta. También garantizaremos un plan de Desarrollo y Siembra 2022-2024; así como establecer un Plan de Desarrollo que garantice el aumento del Pie de cría porcino, caprino, bovino en el municipio. Creación de un Mercado Municipal y desarrollo de un plan turístico. Igual vamos a proponerle a los comerciantes y empresarios del municipio realizar un plan para recuperar el Kilómetro 72 de la Autopista Regional del Centro, donde establezcamos un espacio productivo y comercial", especificó Perdomo.

Seguidamente esbozó que en materia de Salud y Prevención Social se va a desarrollar un plan de mantenimiento y recuperación integral de toda la Red Ambulatoria del municipio. Así como fortalecer las jornadas médicas de asistencia al pueblo y lograr el 100% de vacunación contra el Covid-19 de la población. "En estos 4 años por venir haremos las gestiones para lograr la adquisición de dos nuevas ambulancias a los centros de salud" agregó.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SERÁN OPTIMIZADOS

Perdomo mencionó que además de lograr el 100% de recuperación del sistema de distribución de agua potable en Revenga. También se establecerán las conversaciones con los homólogos alcaldes de los municipios vecinos como Ribas, Bolívar y Santos Michelena, para el establecimiento de una mancomunidad la cual permita la adquisición de una serie de implementos y equipamiento como por ejemplo un Camión Vactor, para el tratamiento de las redes de alcantarillado y aguas servidas. Asimismo, anunció que se desarrollarán los trabajos de rehabilitación de colectores de aguas servidas en toda la zona de Sabaneta, Tasajeras y Trapiche del Medio.

"También vamos a implementar un plan de reciclaje en el municipio, el cual podamos utilizar como fuente de ingresos", añadió el mandatario municipal.

Aunado a esto, Daniel Perdomo también reveló que se atenderán los sectores educación, deporte y recreación, juventud y cultura. "En deportes durante estos 4 años vamos a lograr la electrificación y recuperación del sistema de iluminación de los estadios José Ángel Ramírez en el Consejo y el estadio de Sabaneta, así como seguiremos apoyando a las distintas escuelas deportivas y por supuesto vamos a seguir recuperando las canchas deportivas en nuestras comunidades", pormenorizó.

REVENGA POTENCIA EN TRANSPORTE

En materia de transporte, el alcalde Daniel Perdomo refirió que en estos próximos años se establecerán mancomunidades con las alcaldías vecinas, para así lograr la adquisición de los distintos repuestos y elementos necesarios para los transportistas. "Porque durante estos 4 años vamos a crear la Proveeduría del Transporte en Revenga, donde puedan adquirir los repuestos a precios accesibles. También vamos a fortalecer las rutas hacia las zonas rurales, como Morocopo, El Conde, El Café, Tasajeras; entre otras", detalló.

PROYECTOS ESPECIALES

Finalmente, el abanderado por el PSUV en Revenga, mencionó que para estos próximos 4 años de gobierno se han trazado la meta de lograr la concreción de tres grandes proyectos especiales y que vienen a brindarle espacios para la recreación y esparcimiento del pueblo y así como el encuentro familiar.

Daniel Perdomo relató que dentro de estos Proyectos Especiales se encuentra la creación de un Parque Municipal donde la población pueda disfrutar de un campo de Softbol, caminerías, áreas de recreación, áreas verdes y de ejercitación al aire libre.

"También tenemos que buscar un espacio donde podamos construir un nuevo Camposanto Municipal, porque ya sabemos que el Cementerio Municipal colapsó y ya no da para más. Lo otro es la creación de un Parque de Ferias donde se pueda tener una manga de coleo, la instalación de una gallera, porque nuestro pueblo es gallero y amante del coleo", especificó.

