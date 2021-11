Viajes hacia las costas aragüeñas sigue estancados por el transporte

Durante la segunda semana de la flexibilización ampliada en Venezuela, que comenzó a entrar en vigencia a partir del 1º de noviembre, los transportistas que cubren las rutas de Ocumare y Choroní aseguraron que los viajes hacia esas localidades no han mejorado, afirmando que los viajes turísticos se han mantenido estancados.

Así lo aseguró Clever Arias, colector de una unidad de transporte que va hacia el municipio Costa de Oro del estado Aragua. "Han estado estancados los viajes, realmente no he visto mejoría", expresó, confirmando que el precio del pasaje se ha mantenido en $2.

En este sentido, Jesús Gómez, fiscal que trabaja en las áreas del Terminal Central donde salen los autobuses hacia Choroní y Costa de Oro, comentó que a pesar de fue un fin de semana, "prácticamente el terminal estuvo desolado".

"Hasta los momentos están activas las tres líneas que cubren las rutas hacia esa parte de la costa aragüeña", comentó Gómez.

Asimismo, afirmó que cuando hay más pasajeros se activan más autobuses. "Hay actualmente operativas entre 5 a 6 unidades que viajan los días viernes hacia esos destinos, y cuando hay muchos pasajeros se activarían otras para no dejar a los pasajeros", refirió Gómez.

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE HACIA CHORONÍ Y OCUMARE

Muchos pasajeros que son residentes del municipio Costa de Oro y de la parroquia de Choroní, Maracay, estado Aragua, han dicho que ha estado difícil viajar hacia la Ciudad Jardín diariamente ante las pocas unidades de transporte que existen hasta los momentos.

En este contexto, Leri Liguera, quien trabaja como pescadora, afirmó que la situación del transporte les ha quitado a los jóvenes la oportunidad de estudiar. "Si es difícil la situación, mi hijo que estaba estudiando en la universidad lo tuve que traer a vivir alquilado aquí a Maracay, porque es difícil que salga un autobús diariamente para allá", dijo Liguera.

Asimismo, dijo que las oportunidades de estudios están limitadas para los costeños, debido a muchos factores, como por ejemplo el transporte. "Muchos adolescentes allá en Choroní no pudieron hacer la prueba OPSU, y es complicado porque se acostumbran que ellos sólo tienen que trabajar", dijo la ciudadana, acotando que la principal fuente de trabajo en el lugar es la pesca.

Para César Mayora, entrenador de una academia de béisbol que se encuentra en Choroní, dijo que ha sido difícil para que muchos de los jóvenes tengan oportunidad de desarrollarse, como es en la parroquia porque no tienen los implementos necesarios para realizar adecuadamente sus prácticas.

"Yo vengo frecuentemente para acá a buscar equipos deportivos, como bates, pelotas, entre otras cosas, porque allá difícilmente se consigue, pero son contadas las veces que vengo, porque realmente diariamente los viajes no se pueden hacer", dijo Mayora, recalcando la situación difícil del transporte que viven los habitantes de Choroní.

En cambio para Leticia Pérez, residente de Ocumare de la Costa, consideró que si hay más unidades de transporte que antes. "Yo tengo un mes por aquí resolviendo asuntos familiares, pero si he visto que han salido más autobuses hacia allá", explicó.

De igual forma, Dougleysi Hernández agregó que hay mucha gente que viaja los fines de semana para disfrutar de las playas de Cata y Cuyagua. "Yo fui la semana pasada en carro particular y hoy me voy en autobús, no está tan complicado como pensé", dijo la joven.

LINO HIDALGO | elsiglo

