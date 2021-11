Vecinos denunciaron hurto de cableado telefónico en La Pedrera

Habitantes de la comunidad de La Pedrera, en la zona norte de Maracay del municipio Girardot, se quejaron que hace varias semanas fueron víctima del robo del cableado de la telefonía e Internet del sector, y hasta la fecha no han recibido ninguna solución a sus problemas.

Denunciaron que aunque en múltiples oportunidades han reportado la incidencia, los trabajadores de la empresa de comunicación del Estado les indicaron que no cuentan con los recursos para reponer el cableado, sin embargo debes continuar cancelando el servicio, para así no perder su línea telefónica.

En este sentido, Jose Miranda manifestó que más de 600 familias de la comunidad se mantiene totalmente incomunicada, "son ocho sectores de La Pedrera los que nos hemos visto afectado por esta problemática, hemos hecho la denuncia correspondiente y reportes, pero no nos dan respuesta ni soluciones".

Precisó que hasta la fecha no les han indicado en qué momento les será restablecido el servicio, "el robo ocurrió a finales del mes pasado a eso de la 1:00 de la madrugada, los que nos han dicho es que no hay material y que debemos esperar, mientras tanto seguimos sin tono de teléfono ni Internet".

Asimismo, Arnaldo García señaló que en una oportunidad el personal de la empresa se dirigió al sector a realizar la evaluación y lo que les indicaron fue que hicieran su respectivo reporte, "ya lo hemos hecho y nos indican que no podemos hacer más nada, ya que la zona tiene un reporte afiliado, así que nos dijeron que debemos esperar".

De igual forma, García destacó que esto ocurrió porque algunas calles no cuentan con alumbrado público, "es bastante deficiente, la gran mayoría de los postes no están funcionando y los que están se la pasan prendidos todo el día, lo que ocasiona que obviamente las luminarias no duren mucho tiempo y las fotoceldas están dañadas", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

