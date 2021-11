"Somos un equipo preparado para asumir las riendas de la revolución en Aragua"

Con un plan de gobierno enfocado en un modelo de gestión concebido con miras de potenciar la organización popular, Karina Carpio, candidata a la Gobernación del estado Aragua por el Partido Socialista Unido de Venezuela y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, comentó todos los objetivos que tiene establecidos, esto de ser electa la primera mujer en las venideras elecciones de este 21 de noviembre.

En un nuevo "Encuentro en el Hotel Hesperia con elsiglo", Carpio manifestó que lo que más le ha llenado durante la campaña electoral y en los recorridos casa a casa, es conocer más a fondo las necesidades del pueblo aragüeño.

"Son los niños, abuelos, adultos, siempre existe la necesidad de quienes quieren hablar contigo, que hermoso para un pueblo que su futura gobernadora se siente con ellos y compartan una taza de café, eso queda en la memoria y el corazón de los habitantes de esa comunidad".

La abandera de la tolda roja destacó que el amor del pueblo es lo que la motiva a continuar con esta lucha, "tuve la oportunidad de entrar en una vivienda y fue tanto lo que yo sentí, que la abuelita me dijo que contara con su voto, pero yo sólo le contesté que yo no iba a buscar voto, sino a verla a ella, uno la ve en esa cama con tantas necesidades, que es imposible entrar en esa residencia y salir de la misma manera, debemos salir transformados".

Asimismo, Carpio señaló que para los ciudadanos la esperanza no es solamente un plan de gobierno, es también para ella como candidata, "es pedir fortaleza, es la esperanza de un pueblo depositada en una mujer y un grupo que vamos a integrar el Gobierno Nacional, los aragüeños son un pueblo sabio, porque ese pueblo se ha crecido en las circunstancias y debilidades".

MAYORES PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES

Karina Carpio, candidata a la Gobernación del estado Aragua, manifestó que durante su recorrido por las diferentes comunidades de la jurisdicción, le ha permitido determinar que los problemas prontos a resolver deben ser los relacionados al tema de la salud.

"Existen muchos problemas de salud, muchos abuelitos, que no se puede decir que están en un estado de abandono, ya que los vecinos se encargan de ellos, pero el tema de salud es el mayor problema".

En este sentido, resaltó que a medida que ha ido recorriendo las comunidades ha dado respuestas oportunas, "tenemos un proyecto que ha sido impulsado por las mujeres, ellas han tomado un papel en el plan de gobierno, ellas nos han indicado que debemos ir a una salud preventiva, no es esperar que ocurran hechos lamentables, la prevención nos ayudará a minimizar la cantidad de personas en nuestros hospitales".

La candidata resaltó que en cuanto a los temas de los hospitales en el estado, se cuenta con espacios los cuales se deben ir acondicionando, "de esta forma nuestro Hospital Central de Maracay, el cual atiende a personas no sólo de Aragua, sino también de Carabobo, Apure y otros estados, pueda estar menos ocupado, pero no se trata solamente de tener los espacios, es educar al pueblo y lograr prevenir las enfermedades o detectarlas a tiempo".

Asimismo, la abanderada de la tolda roja recalcó que el alumbrado público también es otra de las dificultades que afecta a los ciudadanos, "hemos resuelto algunos problemas, estamos articulados con Corpoelec, de hecho hay una comisión que camina con nosotros y van tomando nota y resolviendo en la medida de las posibilidades y de que la empresa tenga los insumos".

Carpio señaló que prueba de ello es en una comunidad del San Sebastián de los Reyes, en donde explotaron unos transformadores cuando ella y su equipo estaban recorriendo las calles, "en cuestión de dos o tres días se resolvió el problema, es lo cotidiano, lo que vive cada comunidad, no estamos aislados, cada municipio tiene su necesidad".

MINERÍAS EN EL ESTADO

Karina Carpio informó que se ha realizado un estudio en la entidad aragüeña, esto en el caso de las minerías, "tenemos una diversidad y potencialidad en el sur de Aragua, esto ha sido objeto de estudio, como podemos repotenciar la jurisdicción".

Indicó que cuenta con un pueblo, consiste que sabe, que de manera inmediata no se van a poder resolver los problemas, "son muchas coyunturas que debemos ir desmenuzando de manera muy paulatina, pero con seguridad y severidad, pero estamos seguros que lo vamos a lograr, ya que las ganas están".

Destacó que con la minería el estado se va a potenciar de manera económica, "en Aragua tenemos algo que se llama minerales no metálicos, por lo que tenemos propuestas a corto plazo y soluciones, nosotros tenemos los agregados en las minerías, los cuales serán los complementos de la construcción de las viviendas de la entidad".

En este sentido, Carpio indicó que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional y además tiene los proyectos, "Aragua tiene una figura de la autoconstrucción, queremos que las mismas personas construyan sus casas y que el Estado sea el que les proporcione sus agregados, es el empoderamiento, el hecho de construir tu casa es donde tu la vas a mantener, la vas a resguardar, ya que te costó y fue tu sacrificio".

Asimismo, la abanderada de la tolda roja indicó que por medio de la empresa Aramica tienen pensado ejecutar los trabajos de minería, "tenemos que hacer un Catastro Minero, sabes que tenemos y que producimos, tenemos hasta un proyecto en arcilla, ya que una de las mejores arcillas de Venezuela se encuentran en el estado Aragua".

Karina Carpio detalló que en la región además cuenta con un mineral de nombre balita, "este es un mineral que se utiliza para la perforación de los pozos, esto lo hace Pdvsa, pero aquí tenemos una cantidad bien considerable que podemos economizar hasta el 25% de los gastos que puede hacer esta empresa, tenemos muchos minerales no metálicos".

REFUGIADOS EN ARAGUA

En su discurso, la candidata por el Gran Polo Patriótico para la Gobernación de Aragua, habló sobre la situación que aun atraviesa un grupo de familias que se encuentran en los refugios, por lo que informó que hasta la fecha son un total de 94 familias las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que dentro de su plan de gobierno tiene un programa de nombre "Aragua Libre de Familias en Refugio".

Al respecto, Karina Carpio manifestó que esto es una bandera y una victoria temprana del gobierno regional, "debemos cerrar esos refugios que quedan en la entidad, darle una respuesta habitacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela".

Además informó que estas 94 familias ya tienen hasta 9 años en dicha situación, "el caso de los refugiados no es tan fácil, hemos tenido una inclemencia de la naturaleza que son las inundaciones, que cuando ya están ubicados, aquellos quedaron sin nada, con sus niños desprotegidos, no es que se tenga preferencia, pero los embates de la naturaleza nos obligan a tomar decisiones".

Mencionó que a pesar de ser un gran reto, Carpio está segura que esta será una victoria temprana, esto de llegar a ser electa gobernadora, "es un reto cerrar los refugios, pero son 94 familias que están esperando y estamos seguros que le daremos una respuesta".

MAQUINARIA DEL PSUV

Karina Carpio, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó que la jurisdicción cuenta con un pueblo preparado y una maquinaria, la cual es de admirar.

"Una maquinaria que sabe lo que tiene que hacer, como debe votar, que ya sabe a que hora debe despertarse, ya ellos tiene su 1x10, como lo dije el día de la presentación de plan de gobierno, esa mañana me desperté y me dije, después del 21 de noviembre qué, nosotros decimos, es la maquinaria, pero es una maquinaria que también tiene un desgaste, que debe ser conocida y reconocida desde todos los ámbitos y como revolucionaria sabemos el compromiso a lo que nos estamos enfrentando".

Asimismo, Carpio resaltó que cuando tomó la decisión de asumir la candidatura, conversó mucho con Dios, "sabía a lo que me estaba enfrentando, pero no sabía las dimensiones de lo que yo iba a caminar y de lo que me iba a encontrar, pero encontrarme con tantas debilidades me da también una fortaleza, que es ir por un pueblo, por mujeres, niños y reconocer su valentía, el pueblo de Aragua es un pueblo lleno de coraje, tenemos a las mujeres llevando las banderas".

En este sentido, Karina Carpio destacó que el estado Aragua le ha dado tanto, que está convencida que todos los ciudadanos que están en él apuestan a que la jurisdicción se continúe redimensionando, "en estos días tuvimos una reunión con emprendedores, empresarios y yo les decía que si ellos están sentados allí es porque continúan apostando a Aragua".

PLAN DE GOBIERNO

- Carpio informó que uno de los vértices de su plan de gobierno consiste en acelerar el fortalecimiento de las políticas para el desarrollo turístico: Estado Mayor de Turismo, apoyo e impulso a los pequeños y medianos emprendimientos turísticos del Estado, acuerdos con el sector privado para la expansión del turismo local, plan de financiamiento a prestadores de servicios turísticos, lanzamiento de un nuevo polo de desarrollo turístico en el Sur de Aragua, entre otros.

- Potenciar la organización popular y fortalecer, consolidar y expandir el aparato económico-productivo del estado.

- Impulsar los programas de atención, protección y desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de Aragua. Así como consolidar planes de protección y prosperidad para la mujer y transferencia de competencias a consejos comunales, Comunas y Movimientos Sociales.

- Fortalecer el sistema regional de salud y hacer del deporte un estilo de vida

- Fortalecimiento del control de los comandos policiales, recuperación y dotación de los módulos y puestos de control de la Policía y Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así como el reimpulso de la Red de Emergencia 911.

- Creación de las casas de resolución de conflicto, relanzamiento y fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz.

- Instalación del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas y al trabajo mancomunado con el M.P.P para la Planificación.

- Karina Carpio resaltó que durante su gestión trabajarán por el fortalecimiento del Consejo Federal de Gobierno, para lograr la ejecución de proyectos de gran impacto para el pueblo de Aragua.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

