Loading...

Habitantes del sector Mata Seca del municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente los residentes de la calle Principal, denunciaron que desde hace aproximadamente dos semanas se empezó a evidenciar un hundimiento en la capa asfáltica, lo cual preocupa a los ciudadanos.



En este sentido, Margarita Salmida señaló que desconocen si el problema es producto del colapso de un colector de aguas residuales o blancas, "no tenemos información si existe un bote de agua, ya que hasta el momento nadie ha venido a verificar la zona, entonces no sabemos qué ocurre".



Asimismo, Salmida mencionó que aunque no saben qué ocurre, algunas calles presentan colapso con las aguas residuales, "esta calle no presenta tantos problemas, pero si hay otras zonas cuando llueve el agua se regresa por los baños, entonces no sabemos si todo esto está relacionado".



Por su parte, Damaris Villegas recalcó que en la calle en donde ella reside el colapso de las aguas negras es constante, "creemos que esto puede ocasionar el hundimiento de las calles, pero desconocemos, en la calle Los Pinos cada vez que llueve la situación empeora, pero hasta la fecha no han venido a destapar las tuberías y la problemática es caótica".



De igual forma, Yolimar Chirinos señaló que aparte de ese hundimiento en las calles, en las comunidades padecen de otras problemáticas, "no contamos con alumbrado público, algunos postes no cuentan con luminarias y obviamente de noche todo es oscuro, esto genera muchos problemas, ya que las calles están en muy mal estado y obviamente con la oscuridad no ayuda mucho".



Por último, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que los mismos realicen una inspección en la zona y verifiquen la problemática, ya que temen que con el pasar del tiempo este hundimiento se haga más grande y se genere un enorme hueco en la calle.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...