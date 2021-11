Voto ciudadano inteligente sugiere votar por Luis Eduardo Martínez

Los aragüeños, como todos los venezolanos, padecen la misma crisis que se expresa en toda Venezuela y en todos los órdenes: político, social, económico y moral. De ser un estado de avanzada en materia de centralización, hoy es víctima propiciatoria del peor centralismo en 40 años. De ser centro de la ilusión de desarrollo industrial nacional, ha pasado a una ruina absoluta: cierre de empresas, quiebra de empresas estatizadas, destrucción de la infraestructura, caos en todos los servicios públicos, desde la salud hasta la electricidad y el agua, pobreza y atraso. Aragua, como Venezuela, merece y necesita un cambio.

En el estado Aragua se repite, como en muchas otras partes, la presencia de varias opciones opositoras, incluso la de aquellas provenientes del ejercicio político responsable y serio de los ciudadanos. También se repite la presencia sectaria y excluyente del G4, que escoge los cargos a ser electos entre sus cuatro partidos integrantes. Este grupo de partidos presenta la candidatura de Henry Rosales, ex militante del MAS y de Podemos, quien fue candidato a gobernador de Aragua por la oposición unida hace 10 años y perdió con Tareck El Aissami, luego de lo cual dejó el activismo político hasta hoy que reaparece como candidato escogido por las cúpulas del G4 en Caracas.

Con la alianza opositora derivada de la MUD (G4) existe además en Aragua una particularidad a resaltar y es que los dos partidos que escogen sus candidatos de primero, léase Primero Justicia y Acción Democrática, se han enfrentado muy duramente en este proceso, tanto en el caso de la Alcaldía de Girardot, como en el de la Gobernación del estado.

Ambos partidos se acusan además de deslealtad, de cometer fraudes y hasta de traición, lo cual hace suponer que su unidad está resquebrajada en los momentos actuales.

La autocracia gubernamental y la del G4 hacen surgir en Aragua una fuerza social y política desde la sociedad civil, que se inicia con la fusión de las 4 plataformas sociales más relevantes del estado: "Aragua en Red", "ASTA", "Enlace" y "Punto de Encuentro". La unión de estas plataformas concluye en la formación de un partido político denominado Fuerza Ciudadana, que postula como candidato a la GAobernación a Luis Carlos Solórzano, ex secretario General Nacional y ex militante de Copei, quien en general es visto como un buen candidato por todos, aunque no con suficiente respaldo en este momento como para ganar la elección. Debemos señalar que dentro del grupo Voto Ciudadano Inteligente esta candidatura goza de una gran simpatía, tanto por su trabajo político como por su origen de naturaleza ciudadana.

Un tercer candidato que aparece es Luis Eduardo Martínez, propuesto por la llamada Alianza Democrática y por el MAS, y con el apoyo de los partidos Lapiz, Movimiento Ecológico y Puente. Martínez es nacido en Aragua, pero ha llevado adelante todo su activismo político en el estado Monagas, donde ha sido diputado de Acción Democrática y dos veces gobernador. En su segundo período como gobernador renunció y se marchó al exterior, alegando razones de salud. Las indagaciones realizadas apuntan a que tiene un apoyo electoral suficiente como para estar en capacidad de derrotar al candidato del PSUV-gobierno, lo cual se aseguraría si las otras candidaturas opositoras se retiraran y lo apoyaran.

Por las razones antes señaladas y privilegiando el posicionamiento electoral del candidato y todos los apoyos recibidos, el grupo Voto Ciudadano Inteligente recomienda a los electores de Aragua sufragar por Luis Eduardo Martínez.

Confiamos en que Luis Eduardo Martínez realice un gobierno de participación ciudadana y que cumpla sus compromisos en favor de la democracia, la descentralización, el pluralismo político y el mejoramiento de la calidad de vida de los aragüeños, y llamamos a éstos a estar vigilantes y a luchar porque así sea.

Josefina Baldó, Luis Fuenmayor Toro, Gustavo Márquez, Oly Millán, Enrique Ochoa Antich, Fernando Ochoa Antich, Jesús "Chúo" Torrealba y Mario Villegas.

