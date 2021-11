La policía regional informó a través de una minuta, que en la madrugada de este viernes fue asesinado un hombre por desconocidos en el sector Primero de Mayo, específicamente en la calle Altamira, en La Pica del municipio Libertador del estado Aragua.

La víctima no ha sido identificada, porque no portaba documentos de identidad. Recibió varios impactos de bala, al parecer dos desfiguraron el rostro, puntualizó la policía.

Se presume que el sujeto tenía 40 años de edad aproximadamente, y todo hace pensar, que no era de la zona donde lo asesinaron.

La policía ha recogido declaraciones de algunos habitantes del lugar, quienes aseguraron que cerca de las 3:00 de la madrugada de ayer, la tranquilidad del sueño terminó cuando escucharon repetidas detonaciones por armas de fuego.

"Nadie salió, porque esto es muy oscuro de noche, además con esos tiros, esto lo que dio fue más miedo para averiguar qué había pasado", dijo un vecino a los funcionarios policiales.

Sobre el cuerpo de la víctima, los asesinos dejaron un cartel, en el que escribieron "por violador", por lo que hace estimar, como causas del hecho, que el sujeto estaba implicado en actos de abuso sexual y actos lascivos.

"Lamentablemente la gente se está tomando la ley en sus manos, ante la ausencia de justicia en el país. No es estar a favor de quien murió en estas circunstancias, porque no sabemos realmente qué pasó, si violó o no a una persona, pero esto no puede pasar", resaltó un vecino de la zona, agregando con énfasis: "No es que estemos con Dios y con el diablo, pero cuando esto sucede, es porque quienes llevan, como dicen ellos, el carro, es porque saben que esos muertos se comieron la luz, y por ello, los mandan a liquidar; uno habla coloquial, porque tenemos que ser claros de las situaciones que vienen pasando en nuestros barrios y sectores denominados vulnerables.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las averiguaciones del caso; cabe destacar que en julio de este año, en el sector Primero de Mayo fue asesinado otro hombre, a quien le propinaron más de 10 puñaladas, también, presuntamente por estar involucrado en hechos de abuso sexual.

HBRI. | elsiglo

