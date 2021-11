El actor Dean Stockwell, que fue candidato al Óscar por "Married to the Mob" (1988) y que apareció en "Blue Velvet" (1986) de David Lynch, falleció a los 85 años, informaron este martes las revistas Variety y The Hollywood Reporter.

Su representante señaló que Stockwell (Los Ángeles, EE.UU., 1936) murió el pasado domingo en su casa y por causas naturales.

Stockwell recibió una nominación al Óscar al mejor actor de reparto por la comedia "Married to the Mob", que dirigió Jonathan Demme ("The Silence of the Lambs", 1991) y en la que compartió créditos con Michelle Pfeiffer y Matthew Modine.

Con una larga y variada carrera que abarcó siete décadas, Stockwell colaboró con David Lynch en las películas "Dune" (1984) y "Blue Velvet" (1986).

No obstante, el actor trabajó para otros genios de la gran pantalla como Francis Ford Coppola ("Tucker: The Man and His Dream", 1988), Wim Wenders ("Paris, Texas", 1984), Robert Altman ("The Player" 1992) o Sidney Lumet ("Long Day's Journey Into Night", 1962).

Por esta película de Lumet compartió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes junto a sus colegas de reparto Ralph Richardson y Jason Robards.

No fue la única vez que triunfó de forma colectiva en el certamen francés, ya que con "Compulsion" (1959); de Richard Fleischer, también se hizo con el premio a mejor actor.

En esa ocasión, Stockwell recibió el galardón junto a sus compañeros en "Compulsion" Orson Welles y Bradford Dillman.

Stockwell comenzó de niño su carrera en el teatro y también tuvo una larga y exitosa trayectoria en la televisión; donde se destacó con series como "Quantum Leap" (1989-1993) o "Battlestar Galactica" (2004-2009).

Stockwell era un gran amigo del músico Neil Young; y prueba de ello es que el actor diseñó la portada de su álbum; "American Stars 'N Bars" (1977).

EFE

