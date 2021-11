José Arias: "Estamos en una fase democrática, de fiesta electoral"

En una visita al diario "elsiglo", y a pocos días del 21N, el legislador José Arias, candidato a la reelección en el Consejo Legislativo de Aragua por el Partido Socialista Unido de Venezuela, se mostró emocionado del desarrollo de la etapa final de esta campaña electoral.

"Estamos chequeando un ejército, una maquinaria de hombres y mujeres conscientes, pero también todos los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, estamos en una fase democrática, de fiesta electoral, es bonito ir por las calles realizando un casa por casa, visitar y conocer a cada ciudadano y observar propagandas de quienes nos adversan políticamente, por eso estamos en una fase de motivación del voto en democracia".

Asimismo, Arias destacó que con la presencia de los observadores internaciones, quienes serán los encargados de verificar el proceso comicial, "en este momento estamos en una campaña de amor, donde hay nombre y apellido, en Aragua tenemos a Karina Carpio, en la Alcaldía de Girardot a Rafael Morales y en el Cleba a mi persona y otros hombres y mujeres patriotas".

RECORRIDO EN LAS COMUNIDADES

José Arias manifestó que durante la campaña electoral ha tenido la oportunidad y el privilegio de recorrer diferentes zonas y sectores del municipio Girardot, donde el afecto de las personas de la tercera edad le dan el impulso y las ganas de continuar trabajando por el beneficio de los ciudadanos.

"Cuando uno abraza a un abuelo o una abuela, está abrazando un amigo fiel, ellas conocen, las personas con una diversidad funcional son los primeros que nos apoyan y saben que la salida a la crisis y los problemas que estamos viviendo los venezolanos es salir a votar este 21 de noviembre, con la participación de todos es que vamos a vencer".

Arias señaló que las expectativas de los ciudadanos es el recompón, "es reencontrarnos estas navidades, recompón que nuestros hermanos y hermanas que en una oportunidad se fueron del país, puedan regresar y reencontrarnos, la pandemia nos ha unido, el miedo pone a que la gente en contra y salga corriendo, el miedo paraliza, pero también nos une".

Asimismo, destacó que la pandemia de la covid-19 paradójicamente ha permitido que los ciudadanos se encuentren y se unan, y por supuesto se conviertan en mejores seres humanos, "la expectativa de nuestro pueblo es que cesen las persecuciones, que se reconozcan los derechos humanos y se gobierne para todos y todas".

En este sentido, el candidato de la tolda roja manifestó que las expectativas de las personas en cada recorrido, es más allá de una promesa, "los ciudadanos no quieren que les prometan cosas que mañana no se las van a cumplir, la expectativa es que los reconozcan como seres humanos y que se cumpla un contrato social, que los que vamos a gobernar lo hagamos de la mano de las personas y cumpliendo nuestro deber de constituyentista, este ha sido un pueblo muy consciente y noble, lleno de paz, consciencia y soñador".

PLAN DE LA PATRIA

José Arias recalcó que el rol del legislador es ser garante y hacer cumplir el Plan de la Patria, el cual tiene cinco objetivos históricos en donde establece defender la independencia, el cual resaltó que es el bien más preciado desde hace 200 años.

"Tiene unos objetivos generales que vamos a construir, el cual es el plan de gobierno que nuestra candidato a la Gobernación de Aragua, Karina Carpio, presentó en días pasados ante la prensa, estructura política y el pueblo de Aragua".

En este sentido, Arias señaló que dicho plan tiene cinco vértices fundamentales, "una dimensión política, social, económica, cultural y de servicio, el Poder Legislativo no solamente van a estar allí para levantarnos para aprobar un crédito, tenemos que impulsar la creación de leyes que vayan en fortaleciendo del poder popular, crear leyes que vayan en la transferencia de bienes y servicios, que el pueblo realmente vaya a gobernar, para que se puede materializar este plan de gobierno de nuestra candidata a la Gobernación, debe tener un Consejo Legislativo con una mayoría calificada".

Asimismo, indicó para lograr todos los objetivos no pueden permitir que ocurra lo que pasó en el año 2015, "teníamos un cuerpo legislativo que entró en desacato, ya que no aceptaban al presidente Nicolás Maduro, y no les interesó el poder que le dio el pueblo, este nuevo Consejo Legislativo lo que busca es la mayor suma de estabilidad política, seguridad social y felicidad posible, tal cual lo plantea nuestros Libertadores".

A su juicio, los Legisladores deben tener presente y conocer cual es su rol, el cual está enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "tenemos una Ley Orgánica de los Consejos Legislativos, hoy José Arias abanderado y encabezando la lista, sabe la importancia de su rol, con una responsabilidad humana, con leyes que sean humanas".

LEY DE TRANSFERENCIA

En cuanto a darle respuestas a la problemática de los servicios públicos, los cuales son el mayor problema de la población, José Arias destacó que cuentan con una Ley de Transferencia de Servicios.

"Esto nos permite a nosotros tener una mesa técnica de agua, electricidad, aseo, entre otros, esto en cada una de las comunidades organizadas, de tal manera que en algunos momentos funcione netamente ministerial y gubernamental de un poder nacional, regional y municipal".

Arias recalcó que se debe orientar a los ciudadanos, "si tenemos un mecánico, electricista, plomero, que están dentro de las comunidades, si los orientamos desde el Consejo Legislativo, dándole cumplimiento a la desconcentración del poder como tal, transfiriendo esas competencias a esas comunidades organizadas, nosotros vamos a resolver gran cantidad de problemas, ya que muchas veces en las comunidades se presentan situaciones que pueden ser resueltas por ellos y no esperar que les lleguen unidades de apoyo en cuestión de horas".

Precisó que crearán leyes que estén enmarcadas en la Constitución y las diversas leyes de la República, que le permita a la candidata Karina Carpio gobernar con el pueblo, "ese es el verdadero empoderamiento de los ciudadanos".

El candidato al Cleba, José Arias, recalcó que el pueblo legislador debe realizar asambleas de ciudadanos, ya que tienen carácter vinculante, "si levantan un acta de asambleas y solicitar un derecho de palabra, como Legisladores presentamos ciertas propuestas de cada comunidad y así poder dar soluciones. Los legisladores deben estar en las calles para poder solucionar los problemas, debemos transformar a nuestro pueblo como un pueblo legislador".

Finalmente, José Arias recordó un poco de su niñez y lo que lo llevó a ser parte de la política, "nací en el barrio San Vicente, con 10 hermanos, allí nos criamos en la universidad de la vida y muy joven me fui a la Fuerza Armada, a la Guardia Nacional Bolivariana, yo nunca pensé en irme de baja, yo nací para ser un soldado y comandar, pero un día yo llevaba mi vehículo que me había costado 21 años de sacrificio, iba un señor que empujaba un camión y la conciencia hizo que José Arias se parara, deje mi vehículo, por ir a ayudar a ese señor con ese camión, ese camión se llama Venezuela y cada una de las esperanzas, sentimientos socialistas e igualdad con Hugo Chávez Frías, si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, le pediría hacerlo en el mismo rancho, soy un soldado del ejército de Dios, Bolívar y Chávez".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

