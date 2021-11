"Queremos un municipio de oportunidades"

Para el candidato por la Alianza Democrática en el municipio José Rafael Revenga, José Manuel Marcano, los revengueños ameritan de un alcalde de cara a las comunidades, que les brinde el impulso necesario para su desarrollo y que a su vez les ofrezca oportunidades en todos los ámbitos.

Y es que José Manuel Marcano es un joven arquitecto de 29 años de edad, egresado de la Universidad Santiago Mariño, puesto que su padre, de oficio camionero, y su madre, secretaria, no pudieron costear su estadía en la Universidad Simón Bolívar, donde quedó originalmente por selección de la OPSU.

"La carga familiar y los altos costos de los que no escapamos muchas familias, hizo que de cierta forma cambiaran un poco los planes. Sin embargo, con mucho esfuerzo mis padres me graduaron de arquitecto en Maracay y a ellos les debo todo lo que soy y lo que tengo, incluso la visión de familia, ejemplo que me han dado con su íntegro matrimonio de 40 años".

En este sentido, Marcano explicó que está encaminado a la carrera política en esta parte del eje desde la adolescencia, cuando su gran pasión por ayudar a los que lo necesitan, servir a las personas y su necesidad por defender las causas justas, lo llevaron a tomar las riendas de la política.

"Desde muy chamo, siempre me gustó la política, me gustó ayudar mucho a la gente, servir a las personas, tenía una familiar, que era diputada al Consejo Legislativo, Marisela Pinto, quien ya falleció. Yo la veía haciendo muchas cosas muy buenas, ejerciendo la política y a través de la forma como ella se desempeñaba, a mí me enamoraron, algunas cosas, por como ayuda y a través de ella empecé a meterme en este mundo. Siempre he sido muy parlanchín, de mediar, pensaron que sería abogado mis padres, por buscar solución a las cosas, resolver problemas por vocación. No obstante, la arista se abrió hacia otro ámbito y conseguí la manera de no dejar esta pasión a un lado", dijo.

De la misma forma, el joven revengueño, quien por inconvenientes se vio en la necesidad de abandonar su terruño por un tiempo, expresó sentirse orgulloso de que su trabajo de calle fuese tomado en cuenta para ser el candidato a representar su municipio.

"Siempre estuve trabajando en la calle, conociendo las necesidades de las comunidades de todos los rincones de Revenga, pero nunca como protagonista, siempre desde mi trinchera. Ahora después de 13 años me tocó esta responsabilidad, la cual tomó con mucho compromiso, porque quiero un municipio próspero, como en el que yo crecí, un municipio en desarrollo, uno que ya no será una jurisdicción durmiente, sino de oportunidades", señaló.

"No hay que separar a Revenga del resto del estado y del resto del país, la crisis que estamos viviendo, en cualquier caserío, de cualquier sector de Venezuela, pasa por un tema estructural del Gobierno central. Soy partidario de que los cambios deben venir de abajo hacia arriba. Entonces, los problemas que padecemos en Revenga, de agua, electricidad, de cualquier servicio básico, son los mismos que sufren la gente del norte de Maracay, Las Delicias, El Castaño, como lo sufren en el sur de Aragua. Es por eso que con riendas estructuradas y bien ejecutadas en pro de la comunidad se puede salir adelante desde cada uno de nuestros municipios con cambios y convertirnos en referencia", destacó el candidato respaldado por once partidos.

Prosiguió, José Manuel: "Yo siempre digo cuando estamos reunidos en las comunidades, que los problemas que tienen las zonas más vulnerable que es donde estamos haciendo gran parte de la campaña, zonas como Santa Teresa, Trapiche, La Gruta, Quebrada Seca, El Café, son los mismos que tiene la gente de Sant Omero, que son como decir la zona más privilegiada del municipio, por mucho tiempo. Entonces, ellos como Gobierno central, nos han igualado hacía abajo. Y es lo que queremos cambiar y por lo que estamos trabajando".

Con respecto al plan de acción que se seguirá en Revenga de resultar electo, Marcano puntualizó que reinstitucionalizar el municipio es primordial, puesto que en la jurisdicción no hay instituciones a las que los ciudadanos puedan acercarse en busca de apoyo.

DANIEL MELLADO | elsiglo

