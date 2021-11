Un joven de 20 años fue hallado muerto a primeras horas de ayer, por un grupo de personas que caminaba por una zona enmontada ubicada en el sector Brisas de Santa Elena, municipio Carirubana, estado Falcón.

La víctima identificada como Ángel Rafael Díaz Jiménez, quien era conocido popularmente como "Joyi", residía a pocos metros de donde fue hallado sin vida. Desde hace varios años decidió vestirse como mujer, pero poco a poco se fue metiendo por un mal camino que lo llevó hasta la muerte.

En varias oportunidades "Joyi", quien llevaba una vida nocturna, fue detenido por robo y asalto, también trascendió que consumía drogas desde que era un adolescente, por lo que se presume que estos sean algunos de los motivos por el cual lo asesinaron.

Vecinos explicaron que no escucharon disparos. "No le vimos heridas en el cuerpo y estaba boca abajo botando sangre por un oído. Quizás lo mataron a tubazos y si fue con arma de fuego no se escucharon disparos", relató una de las personas que observó el cadáver.

Este caso se registró una semana después de haber sido asesinada una persona trans en Bella Vista de la misma localidad y por el que hay un joven de 19 años detenido.

