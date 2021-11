Jorge Rodríguez: el fiscal de la CPI vino a reconocer al Gobierno bolivariano

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó este jueves que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan: vino a Venezuela a reconocer al Gobierno Bolivarino de Venezuela y por invitación del Fiscal General Tarek William Saab.

Loading...

FOTO: REFERENCIAL

«El gobierno siempre ha querido investigar cualquier acción indebida en el país contra los derechos humanos, eso no es nada nuevo, pero cuando se imponga la verdad, Venezuela podrá seguir diciéndole al mundo: jamás nos hemos arrodillado y jamás nos arrodillaremos frente a ninguna acción de ningún poder fáctico que exista en este planeta», dijo desde el parlamento venezolano.

«No es que nosotros creemos que esas instituciones están para defender al gobierno bolivariano y al pueblo de Venezuela, es que nosotros confiamos plenamente en nuestra verdad… No es que quien no la debe no la teme. Es que quién nos la debe, que nos lo pague», reiteró.

Rodríguez dijo que Khan no tuvo tiempo para reunirse con narnia (Juan Guaidó), «fue recibido por el presidente de la República, por la vicepresidenta, el canciller, el fiscal; el presidente de la Asamblea Nacional saque usted sus propias conclusiones», dijo.

RODRÍGUEZ Y LA CPI

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el parlamento venezolano; fue aprobado un Acuerdo en Respaldo al memorando de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

El presidente del Parlamento propuso trabajar con fuerza para que en el proceso de investigación “se incorpore; se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela”.

Afirmó que se debe respetar lo que establece la Constitución venezolana para no llegar al extremo de violación de derechos. Además puntualizó que es necesario respetar las investigaciones que realice el país.

Asimismo, recordó que es necesario invistigar a quienes han impulsado el odio en el país, «que no queden impunes aquellos que pidieron sanciones; los que entrenaron paramilitares en Colombia, los que intentaron asesinar al Presidente Maduro y los que han promovido el odio durante años en el país», destacó.

AVN

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...