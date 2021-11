Giovanni Scutaro devolvió la Esperanza a la moda

El reconocido diseñador internacional, Giovanni Scutaro presentó el pasado miércoles 27 de octubre su nueva colección otoño-invierno 2022 titulada “Esperanza”, en alianza con la Fundación Somos Vida (Funvida) dedicada a los niños con cáncer. En esta velada cargada de mucha elegancia también se recordó que la marca Scutaro es mucho más que solo moda.

Loading...

La Quinta La Esmeralda fue el escenario perfecto para darle vida a este primer gran desfile de alta costura en la pospandemia con más de 90 modelos desfilando una de las colecciones más importantes para Giovanni, quien luego de casi dos años regresó para regalarle al país un evento de gran envergadura.

Con las palabras de bienvenida del periodista Luis Olavarrieta se dio inicio a la presentación del desfile, acompañado de los representantes de Funvida, recordaron la importancia de su labor y lo que significa una alianza entre la casa de moda Scutaro y su fundación.

Con un concepto cromático se fue desplegando la colección, la cual partiendo de los tonos verdes, azul, rosado, blanco y negro se llenó de vida la pasarela. Cada uno de los trajes reflejaba el intento de Scutaro de volver a lo esencial. Con el uso de gasas, chifones, encajes y pedrería, Giovanni nos llevó al recuerdo de los años 60.

Un evento de estas magnitudes no pudo haber sido posible sin el apoyo de patrocinantes: Oh Laboratorio, L'Oreal de París, Toyota, Licores To Go, Ponche Cero, ADS Master Group, Alamo Dental Studio, Arnamar, Aprile, Tatiana Design, Jesus Morales, Azahar, Atrio Restaurante, Producto Network, Bar Caracas y el Dj Marco Allen, quien se encargó de llenar de música una noche tan especial.

Esa noche no solo fue un reencuentro de un diseñador con su público, sino con amistades y familiares, y a pesar de estar a casa llena, no dejó de ser íntimo y personal. La velada también sirvió como una oportunidad para brindar por la moda, por las dificultades que han traído estos últimos años tan complejos y para seguir regalando esperanza a un país que tanto la necesita.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...