Los vecinos del sector 12 de Febrero, en la zona sur de La Victoria, municipio José Félix Ribas, denunciaron estar pasando "calamidades" a consecuencia de los múltiples problemas con funcionamiento los principales servicios públicos. Exclamaron sentirse desasistidos por parte de la municipalidad de turno.

Los afectados informaron que diariamente deben lidiar con deficiencias en el alumbrado público, vialidad deteriorada, deficiencias en las jornadas de recolección de basura y hasta fallas en la distribución de agua por tuberías, lo que no les permite mantener una calidad de vida digna, tal y como está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Rosario Pérez, residente de la zona por 30 años expresó: "Vivimos en la decadencia, en el olvido. No tenemos agua, no podemos caminar en paz por los huecos y por si fuera poco el ahorro energético aquí no existe, porque los pocos faros que hay están encendidos día y noche; y los demás permanecen apagados, esto es una completa boca de lobo a la que sólo los que vivimos aquí entramos".

Igualmente, la denunciante enfatizó que otras de las dificultades con las que deben convivir, es la ausencia de las jornadas de limpieza y recolección de basura, esto a raíz del servicio de aseo urbano, que según ella "va en picada", pese a que había mejorado.

"Anteriormente, el aseo estaba pasando con regularidad, ahora un día y si acaso, obligándonos a tener que aguantar malos olores al caminar por las calles, ya que en las casas no podemos mantener las bolsas por cuestiones de higiene y quemarla no es la opción", dijo.

En este sentido, durante el recorrido varios vecinos expusieron la falta del beneficio de las bolsas del CLAP, el cual no les llega de manera constante, trayéndoles malestar, pues se les dificulta el adquirir los productos de primera necesidad a los precios que los ofertan en los supermercados y comerciantes informales.

"Ahorita pocas son las casas que cuentan con todos los artículos, porque con esos precios por el dólar, no hay comida, ni para los más pequeños. Las bolsas era una ayuda que teníamos en la comunidad, pero ahora sin ella debemos rebuscarnos, porque si acaso llega tres veces al año. Mientras las autoridades se tocan el corazón y las reparten. No estamos pidiendo que las regalen, sino que las vendan y no cada tres meses", enfatizó Pedro Gutiérrez.

Entre tanto, los que allí residen culminaron haciendo un llamado a la Alcaldía de Ribas y a los candidatos a las elecciones del próximo 21 de noviembre, para que se aboquen al mejoramiento de los servicios públicos en la zona, así como también exhortaron a los cuerpos de seguridad a realizar labores de patrullaje, para que así brinden un ambiente más tranquilo.

"Que los candidatos se pongan a derecho, todos los que están por la Alcaldía los conocemos, así que tienen que venir y no sólo a tomarse fotos, sino a dar soluciones y de esa forma se quitan esa raya que tienen, porque todos sabemos que ellos no han hecho, ni hacen nada", exclamó Pedro Castro, mientras caminaba por el sector.

DANIEL MELLADO | elsiglo

