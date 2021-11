Buscan activamente a secuestradores de siete personas en Las Tejerías

Comisiones mixtas de seguridad mantienen activo un operativo de búsqueda y rastreo de los delincuentes que secuestraron a siete personas en Las Tejerías al este del estado Aragua.

Loading...

Como se recordará, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) lograron rescatar a varios ciudadanos, entre ellos, una niña de cinco años de edad, quienes se encontraban en la empresa de pinturas Malpica, cuando sujetos fuertemente armados, pertenecientes al peligroso grupo delictivo de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias "El Conejo", ingresaron al local para robar.

El domingo las comisiones peinaron varias localidades en búsqueda de los antisociales; se tienen todas las características de los individuos; aproximadamente ocho sujetos actuaron en el robo-secuestro, expuso un vocero militar.

Repasando lo sucedido, el vocero detalló que los elementos, portando armas largas y cortas, sometieron a todos los presentes en la mencionada empresa de pinturas.

Los delincuentes amenazaron con matar a quien no acatara las órdenes de quedarse en el suelo. "Nosotros venimos hasta aquí, porque esto es parte de nuestro trabajo. Colaboren para que todo salga bien. Nuestro patrón "El Conejo" desea que ustedes pasen unas felices navidades", argumentó el vocero citando a uno de los elementos, según testimonios de las víctimas.

Según, ese mismo antisocial manifestó: "no queremos manchar de sangre ni el piso ni las paredes de esta empresa, entonces, quédense quietitos para que nuestras amigas (armas) no escupan candela. Además, hay una menor aquí y no queremos que ella se perturbe".

Gracias a una rápida actuación, los efectivos del Conas lograron rescatar a las personas secuestradas. No hubo detenidos en el momento, pero se maneja "excelente información" de quienes se tratan.

Los delincuentes, dijo el informante militar, son parte de la organización que lidera alias "El Conejo", grupo que está involucrado en múltiples delitos, como homicidios, secuestros, cobro de vacuna, extorsión, robos, hurtos y otros.

HBRI. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...