De resultar electo a la Gobernación de Aragua en las venideras elecciones, Luis Eduardo Martínez, señaló que dentro de su plan de gobierno está plasmado el buscar alianzas con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo, Banco Mundial, debido a que con estos tiene estrechas relaciones.

En una nueva edición de Encuentro en el Hotel Hesperia con elsiglo, Martínez amplió un poco su plan de gobierno, en donde destacó que de ser electo como máxima autoridad regional, se enfocará en convertir a la entidad como un punto de encuentro para una nueva Venezuela, democrática, próspera y libre.

"La Alianza Democrática es una coalición política a la cual se han sumado diversas organizaciones, por lo que ya pasamos de más de 20 partidos, es un proyecto común de un grupo importante, en diciembre del año pasado fui electo como diputado a la Asamblea Nacional, soy nacido en Maracay y mi padre fue oficial de la Fuerza Aérea Venezolana y mi madre secretaria durante 30 años de la Escuela de Aviación Militar".

Martínez resaltó que asumir la candidatura a la Gobernación de Aragua es un gran compromiso para él, "fui gobernador de Monagas en dos oportunidades, para mi esta ocasión es para hacerlo mucho mejor, somos capaces de transcender, yo no quiero ser gobernador para firmar nómina ni tramitar asuntos burocráticos, sino para que Aragua sea diferente".

Destacó que de cara a la campaña electoral, es una gran emoción contar con el apoyo de los ciudadanos, "si mi madre estuviera viva, estoy seguro que sería la primera que estuviera aupándome, hágalo bien hijo, trabaje mucho y cúmplale a las personas de Aragua, ya que usted nació aquí, esas serían sus palabras, es cada día más emocionante estar en la calle y sentimos esto como un compromiso familiar".

ELECTO EN TODAS SUS FACETAS

Luis Eduardo Martínez comentó que durante su carrera política ha sido candidato 9 veces y 9 veces ha resultado victorioso, por lo que se encuentra trabajando y enfocado en lograr un triunfo más en su carrera, siendo electo como Gobernador de Aragua.

"Actualmente soy rector de la Universidad Tecnológica del Centro y Canciller de la estadounidense Milleniun Atlantic University en Miami Florida, fui electo concejal muy joven, diputado regional en tres ocasiones, Gobernador de Miranda en dos oportunidades, me desempeñé como presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, junto a Didalco Bolívar, Francisco Arias Cárdenas y otros mandatarios y en enero del 2021 me juramenté como diputado de la AN por el estado Aragua".



Asimismo, Martínez recalcó que se encuentra convencido que su convicción se ha transmitido, no perder las elecciones del mes de noviembre, "quienes estuvieron presentes en la presentación de mi plan de gobierno y mis propuestas, ya que estamos empeñados que esta sea una campaña de propuestas y no de insultos, con orgullo puedo decir que he conversado varias veces con el jefe de campaña de PSUV, Ricardo Molina, y hemos coincidido que la misma debe ser de respeto y propuestas, pero quienes estuvieron en el acto pueden decir de la emoción que se sintió estar allí".

RESTAURARLES EL HCM

Luis Eduardo Martínez enfatizó que de llegar a la Gobernación de Aragua, se encargará de gobernar para todos los ciudadanos, sin distinción de partidos políticos, ya que señaló que en su gobierno no existirán ni perseguidos ni perseguidores políticos.

"Para los empleados públicos regionales que actualmente laboran en los entes del ejecutivo regional, trabajaremos de la mano con ellos y además les brindaremos mejoras salariales, les garantizo estabilidad al asumir la Gobernación de Aragua, buscaremos dignificarlos, restaurarles el HCM, asegurarles beneficios sociales, mi gobierno será de inclusión y respeto, ya que no existirá perseguidos ni perseguidores".

Martínez indicó que tiene la firme convicción de que entre todos pueden convertir a Aragua en la nueva Singapur, "la figura la utilizo para señalar que seremos un ente de referencia, condiciones sobran, por eso en nuestro plan de gobierno presento tres tiempos de acción, en el primero, en los 100 días establecer las contingencias a atender en los primeros tres meses de gestión, el segundo, el plan plurianual, el cual está fundamentado en la presentación de proyecto ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo, Banco Mundial, con quien ya hicimos contactos importantes y quienes en mis anteriores funciones de servicio público me han ayudado a obtener recursos importantes".



Asimismo, resaltó que el tercer tiempo de su plan de gobierno está vinculado a la captación de inversiones extranjeras de carácter privado, "para ellos es importante la ley de Zonas Económicas Especiales, que junto a diputados del bloque oficialistas he impulsado en la Asamblea Nacional y ya se le dio la primera discusión y en estos momentos se está llevando a cabo la encuesta y en segunda discusión debemos sentar las bases legales para que nuestros parques industriales puedan instalarse empresas tecnológicas avanzadas y para que se pueda aprovechar nuestras bellezas naturales para potenciar el turismo, Aragua tiene las condiciones y con recursos bien gerenciados ser un polo de deferencia de desarrollo".

Luis Eduardo Martínez precisó que la entrada del estado Aragua a la jurisdicción en la Ley de Zonas Económicas Especiales, es con la intención de captar capitales nacionales y extrajeras que inviertan y multipliquen el empleo de calidad, "reactivar la economía con inclusión social".

Señaló que se encuentran trabajando en una reforma parcial de la Ley de Mercados de Valores, "esta reforma nos va a permitir a través de la Casa de Bolsas, recibir las inversiones extranjeras, en mi condición de parlamentario he promovido la ley y contactar con representantes de fondos de inversiones de Italia y España, quienes están interesados en incursionar en Venezuela, con porcentajes que para ellos son pequeños, pero que para nosotros son importantes y en Aragua firmé con un grupo de empresarios para el diseño de la Escuela de Tecnología, que nos ayudaría a capacitar el factor humano para esas nuevas empresas".

El candidato a la Gobernación de Aragua indicó que el 22 de noviembre existirá una nueva geometría del sector público venezolano, "no tengo duda desde esa fecha el diálogo dará un giro hacia una verdadera solución a los problemas de Venezuela, formo parte de la Comisión para el diálogo de la AN, y estoy seguro que luego de las elecciones el tema de las sanciones debe ser discutido".

SALUD DE CALIDAD

Luis Eduardo Martínez, candidato por la Alianza Democrática, recalcó que fortalecer y ampliar el sistema de salud será una prioridad durante su gestión, "programaremos una adecuada dotación de medicinas e insumos, establecer un programa de atención de enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, VIH, diabetes, entre otros, crear el servicio de telemedicina, con miras a acrecentar la capacidad, para poder dar respuestas en tiempo real".

En este sentido, destacó que se ha reunido con representantes del sector salud, quienes le han informado sobre el estatus actual de los centros de salud del estado Aragua, "para hacer lo más sencillo, en los hospitales y ambulatorios no cuentan ni con alcohol, por eso en el plan de gobierno tenemos establecido programar una adecuada dotación de medicinas e insumos".

Asimismo, el candidato a la Gobernación resaltó que se deben fortalecer convenios con Corposalud Aragua y la Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela y la Unerg, ya que dichas universidades cuentan con formación de recurso humano en medicina, enfermería, bioanálisis y odontología, se debe además acometer la rehabilitación y mantenimiento de la planta física de las infraestructuras hospitalarias y ambulatorios de Aragua".

Martínez precisó que los profesionales de salud deberían tener un mejor sueldo y beneficios para que así puedan asistir a los centros asistenciales y trabajar con optimismo y así detener la emigración de los mismos, "se debe además recuperar laboratorios, imagenología y quirófanos invirtiendo en infraestructura, compra, reparación de equipo, el tema es grave y con la pandemia mucho más".

MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto a los servicios públicos de la entidad aragüeña, Martínez recalcó que ha trabajado con un grupo de profesionales de Aragua, quienes se han dedicado a diagnosticar y formular proyectos para la solución de la grave crisis en materia de servicios públicos.

"Me sorprendí con la calidad de los proyectos en cuanto a infraestructura, no entiendo como se ha desperdiciado tanto trabajo, aunque al principio se mostraron escépticos, yo me senté frente a ellos y les indiqué que esos proyectos que están allí, la única manera que se conviertan en hechos es que un gobernador entienda la calidad de los mismos y así poder convertiros en realidad y para eso necesita recursos unilaterales".

Indicó que en su plan de gobierno tiene un proyecto de Agua para Todos, el cual consiste que en los 100 primeros días el ejecutivo regional se enfoque en equipar y poner en funcionamiento todos los pozos de agua en diversos sectores de la región, "cuidar el acuífero del Lago Los Tacarigua, como reservorio de agua dulce, ya que el 37.1% de los aragüeños señala que el agua es el mayor problema que presentan.

"El Lago de Valencia es el mayor problema y el segundo es la electricidad, y el tercero la infraestructura y el sistema de salud, pero en cuanto al lago Los Tacarigua es un problema de largo plazo de solución, pero debemos hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de indemnizar a quienes están afectados, la decisión se sabe, pero no se ha podido hacer practica".

PROPUESTAS PARA LAS UNIVERSIDADES

Luis Eduardo Martínez mencionó que en días pasados se logró reunir con autoridades de las universidades que hacen vida en la entidad aragüeña, es decir, Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y resaltó que para que las mismas mejoren se tienen que cambiar el sistema con el cual se han manejado hasta el momento.

"Tenemos que trabajar en dos niveles, uno el tema de la recuperación de la infraestructura educativa, los ingenieros con los que vengo trabajando manejan proyectos sobre ese tema, el segundo sería el tema salarial, esto se repite, no sólo para los educadores, sino también para los policías, bomberos y demás, y la tercera será garantizar la calidad y mejora de la educación".

Resaltó que se debe hacer un esfuerzo para que los estudiantes sean mejores, "he estudiado el área educativa, no es posible un cambio permanente si no se logra cambiar la cultura y educación de un pueblo, yo les dije a las autoridades que yo no era un político tradicional, me siento más gerente que político, las universidades de Aragua están vueltas un desastre, no tienen pupitres, maleza alta, no tienen alumbrado, pero se los dije a ellos y lo reitero, mientras se mantengan las viejas políticas no se solucionarán los problemas y la destrucción será insostenible".

Asimismo indicó que las clases a distancia son una opción, "no se puede continuar manteniendo el mismo sistema educativo y esperar el dinero que entrega el Estado no se logrará mejorar en nada, es que por ejemplo, si usted necesita en su casa mil bolívares para sobrevivir, pero en su trabajo le pagan sólo 30 bolívares, no se puede vivir, por eso es necesario que las universidades se abran a las consultorías, se debe cambiar el modelo, es urgente para continuar graduando profesionales y que los estudiantes no continúen abandonando los centros de estudios".

LLAMÓ A VOTAR

- Luis Martínez invitó a los ciudadanos a participar en los próximos comicios, y destacó que de quedar electo como gobernador espera poder trabajar de la mano con todos los alcaldes, ya que en su opinión es la única forma de lograr solventar los problemas.

- El candidato indicó que se deben ampliar las políticas para la recuperación de la actividad pesquera, con financiamiento a través del Fondo del Desarrollo Agrícola (Fondar).

- Precisó que es necesario recuperar la infraestructura del sistema de riego del río Aragua, y los embalses Zuata y Taiguaiguay.

- Indicó que es necesario fortalecer los programas para el desarrollo vial y el transporte, y además recalcó que en su plan de gobierno tiene establecido la construcción de dos nuevos terminales de pasajeros, centro llano y occidente.

- Martínez manifestó que es necesario la ampliación y repotenciación de las zonas industriales, cumpliendo con todos los requerimientos para convertirlas en zonas económicamente activas y en expansión.

- El postulado para la Gobernación recalcó que espera impulsar la transferencia de la propiedad de las viviendas adjudicadas, y además de impulsar una política de alquiler de viviendas en forma justa para las partes involucradas.

- En cuanto a la seguridad, Martínez precisó que se brindarán programas especiales de alimentos, vivienda y economato policial, donde los funcionarios y sus familiares adquieran productos de bajo costo, además se dotará con tecnología de punta a la Clínica de la Policía donde se atenderán con salud de calidad.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI

