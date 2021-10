Xiaomi Redmi Watch 2: el reloj más básico se sube al carro de pantallas AMOLED

A finales del año pasado Xiaomi presentó el Redmi Watch, su primer reloj inteligente. Lo hacía ofreciendo un dispositivo sencillo, suficiente para las tareas más básicas y a un precio reducido. A nuestras tierras llegó como Xiaomi Mi Watch Lite y hoy hemos conocido a su sucesor, el Xiaomi Redmi Watch 2.

El dispositivo ha sido presentado en China junto a los nuevos Redmi Note 11 y, por el momento, no sabemos si llegará a España.

Cabe esperar que lo haga en algún momento como el resto de relojes de la marca, pero por ahora no se puede confirmar. En cualquier caso, el dispositivo es oficial, así que vamos a conocerlo mejor.

En términos estéticos, no hay demasiados cambios con respecto al modelo anterior. El smartwatch conserva su caja cuadrada y el botón lateral derecho, que ahora está centrado y no arriba. De hecho, tiene las mismas dimensiones, aunque es algo más ligero. Los cambios, por lo tanto, están en el interior.

Lo primero que llama la atención es su pantalla, que ahora no solo es AMOLED, sino que crece en diagonal. Si el Xiaomi Mi Watch Lite / Redmi Watch tenía un panel LCD de 1,4 pulgadas, el nuevo reloj monta un panel AMOLED de 1,6 pulgadas con resolución 320 x 360 píxeles. Sobra decir que es táctil y a color y cabe destacar que tiene modo "Always On".

En cuanto a sensórica, la principal novedad está en la inclusión de un chip GPS dedicado al que ahora se le suma GLONASS y Galileo, lo que permite hacer deporte sin tener que llevar el móvil encima. Por lo demás, mejora en los sensores y presumiblemente en su precisión. El dispositivo sigue siendo capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca, el sueño y el nivel de oxígeno en sangre.

Finalmente, cabe destacar que el dispositivo es capaz de monitorizar 117 modos deportivos (y que algunos los reconoce de forma automática), que es resistente al agua y que su batería, de 230 mAh, promete una autonomía de alrededor de siete días. Habrá que probarlo para salir de dudas.

El Xiaomi Redmi Watch 2 se ha presentado en China y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a España. De hacerlo, cabe esperar que llegue como Mi Watch 2 Lite, como su antecesor.

En China su precio es de 399 yuanes, unos 54 euros al cambio, y estará disponible en negro, beige y azul.

